Ставки тянут в разные стороны

Спред в доходности между короткими и длинными ОФЗ увеличился до максимальной отметки за месяц, приблизившись к уровню 4 п. п. Расширение спреда происходит на фоне как снижения доходности по коротким бумагам, так и увеличения доходности по длинным выпускам. На короткие бумаги влияет текущая низкая инфляция, которая подошла к уровню 3%. При этом регулярные размещения длинных ОФЗ постепенно поднимают их доходность. При этом в ближайшее время эксперты ожидают стабилизации рынка, а дальнейшее движение ставок будет определяться в июне—июле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В понедельник 17 апреля на торгах Московской биржи спред между самым коротким и самым длинным выпуском ОФЗ расширился до максимального значения, составив 386 б. п. Еще месяц назад он не превышал 314 б. п. Увеличению разницы в ставках способствует как снижение доходности коротких облигаций, так и рост доходностей длинных выпусков. По данным Московской биржи, в понедельник доходность самого короткого четырехмесячного выпуска ОФЗ впервые с начала февраля опустилась ниже уровня 7% годовых, потеряв с начала месяца 58 б. п. При этом доходность ОФЗ с погашением в мае 2041 года выросла на 15 б. п., до 10,85% годовых.

Снижаются доходности всех коротких и среднесрочных выпусков, но менее значительно. С начала месяца ставки бумаг с погашением до года снизились на 24–66 б. п., до 7,89–7,84% годовых, до пяти лет — на 31–33 б. п., до 7,83–9,64% годовых. Аналитики «Открытие Research» считают, что ключевым фактором, который позитивно отразился на этих выпусках, стала публикация данных об исполнении федерального бюджета за март, в котором наполнение доходами и темпы расходов стали более сбалансированными. За месяц исполнение состоялось с небольшим профицитом по сравнению с существенным превышением расходов над доходами в первые два месяца, особенно в январе. «Вероятность ужесточения денежно-кредитной политики Банка России на этом фоне существенно сократилась, это и привело к некоторой переоценке справедливой доходности по коротким и среднесрочным гособлигациям»,— отмечают эксперты. В пользу этого говорит и снижение инфляции в России. Как отмечает главный аналитик БК «Регион» Александр Ермак, за счет высокой базы прошлого года она в годовом выражении опустилась в начале апреля до 3%.

Расширению спреда способствует и высокий интерес к коротким бумагам со стороны инвесторов. «На рынке сохраняется высокая неопределенность, и не все инвесторы готовы брать риски длинных бумаг. Поэтому основной спрос сосредоточен в коротких бумагах»,— отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

При этом давление доходности долгосрочных выпусков ОФЗ оказывают активное предложение таких бумаг на аукционах Минфина. С начала года министерство размещает только длинные выпуски гособлигаций. За три с половиной месяца оно реализовало такие бумаги общим объемом около 900 млрд руб. По мнению Александра Ермака, ставки по таким бумагам могли вырасти и сильнее, если бы Минфин не начал ограничивать премию для инвесторов, отсекая большую часть агрессивных заявок, или даже отказываться от проведения аукциона, признавая его несостоявшимся в связи «с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен».

В связи с тем, что на рынке не ждут от Минфина изменения в политике заимствований, высокие спреды между короткими и длинными бумагами останутся на максимальном уровне, но дальнейшего расширения не ожидается. «Вряд ли спред будет сильно расширяться дальше, так как он уже сильно выше среднеисторических значений. Кроме того, продолжение размещений Минфином длинных бумаг во многом заложено в цену»,— отмечает Сергей Суверов. Не исключено, что текущие процентные ставки на долговом рынке могут сохраниться в ближайшее время, «а определенность дальнейшего движения до конца года рынка ОФЗ и рублевого облигационного рынка в целом может появиться не ранее июня—июля текущего года», отмечает Александр Ермак.

Виталий Гайдаев