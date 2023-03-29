Минфин занял под твердый процент

Последнее квартальное размещение ОФЗ было довольно успешным — Минфин привлек 60 млрд руб., что больше, чем на предыдущих аукционах. Выполнить план удалось на 93%, зато за счет облигаций с фиксированным купоном, обслуживание которых не несет рисков для бюджета. В будущем предполагается выпускать гособлигации в дружественных валютах, прежде всего в юане. Однако скорого появления таких госбумаг на рынке не ждут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В конце квартала Минфин увеличил активность на долговом рынке. По итогам последних в отчетном периоде размещений двух выпусков ОФЗ с постоянным купоном объем привлечения достиг 60 млрд руб., что в четыре раза выше объема привлечения на аукционах недельной давности. Этому способствовал возросший до 120 млрд руб. совокупный спрос на гособлигации. Доходность 10-летних ОФЗ составила 10,56% годовых, 18-летних бумаг — 10,76% годовых. Таким образом, как отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак, по первому выпуску Минфин ограничил премию на уровне 4 б. п., по более длинным бумагам сохранил премию на уровне 7 б. п., так же как и на аукционе двумя неделями ранее.

Тем не менее квартальный план по заимствованиям остался невыполненным, вместо 800 млрд руб. Минфин привлек 739 млрд руб. Однако этот результат — второй по величине для этого периода времени и многократно превышает показатель первого квартала 2022 года. Больший объем средств Минфин занимал в начале 2021 года (около 780 млрд руб.), однако почти половина этого объема была привлечена в последний аукционный день (355 млрд руб.). В этом году, как отмечает старший вице-президент офиса рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич, Минфин старался поддерживать баланс между выполнением плана и стабильным ценообразованием, поэтому не предлагал слишком больших дисконтов к рынку, не увеличивал объем размещений любой ценой.

738,9 миллиарда рублей составил объем размещений гособлигаций в первом квартале 2023 года.

При этом министерство в этом году ни разу не размещало ОФЗ с плавающим купоном (флоатеры), которые пользуются повышенным спросом со стороны банков и были ключевым инструментом привлечения финансирования на рынке в прошлом году. «Для Минфина увеличение доли заимствований в облигациях с плавающей ставкой означает повышение процентного риска для расходной части бюджета»,— поясняет Татьяна Амброжевич. По ее мнению, пока присутствует достаточный спрос на ОФЗ с фиксированным купоном, министерство предпочтет не увеличивать долю госдолга во флоатерах.

Исполнению годового плана госзаимствований в размере 2,5 трлн руб. могло бы помочь размещение гособлигаций в валютах дружественных стран.

В минувший вторник премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что правительство прорабатывает вопрос выпуска таких ОФЗ. С учетом того, что достаточная ликвидность на российском рынке представлена только в юанях, аналитики ожидают появления гособлигаций в первую очередь в китайской валюте. Тем более что с лета прошлого года корпоративные заемщики активно размещают юаневые облигации. В настоящее время на долговом рынке обращаются облигации более десяти эмитентов на общую сумму более 78 млрд CNY (эквивалент более 870 млрд руб.).

«Выпуск гособлигаций в юанях расширит базу инвесторов и позволит Минфину сократить заимствования в рублях. Это потенциально снизит стоимость привлечения рублевого долга для правительства»,— отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

Тем более что ставки привлечения в юанях ниже, чем в рублях. В марте «Роснефть» и «Совкомфлот» разместили такие облигации под 3,5–4,95% годовых, что на 3,7–4,3 п. п. ниже доходности ОФЗ с аналогичной срочностью. По оценке господина Монастыршина, в 2023 году Минфин мог бы занять в юанях на 0,5–0,7 трлн руб.

Однако появления таких бумаг в ближайшее время на рынке не ждут. Для этого, как считает Татьяна Амброжевич, необходимо, чтобы значительная доля расходов бюджета была в дружественных валютах либо наблюдался интерес у инвесторов из дружественных государств в приобретении ОФЗ, выпущенных по российскому праву. Пока о выполнении этих условий говорить рано. По мнению Дмитрия Монастыршина, для иностранных инвесторов ОФЗ в юанях могут представлять интерес, но основной спрос — со стороны локальных игроков. К тому же появление юаневых ОФЗ важно для рынка корпоративного долга, так как они стали бы важным бенчмарком для него.

Виталий Гайдаев