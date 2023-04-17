Набиуллина: Банк России не стремится загнать инфляцию к цели любой ценой

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не стремится загнать инфляцию к цели (4%) «любой ценой». По результатам 2023 года ЦБ РФ ожидает показатель на уровне 5–7%.

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«В нынешнем году мы ожидаем инфляцию где-то 5–7%, но долгосрочно мы стремимся к тому, чтобы с 2024 года она, инфляция, была на уровне 4%, и соответственно, это будет влиять на ставки в экономике»,— сказала госпожа Набиуллина на встрече с фракцией «Новые люди» в Госдуме (цитата по «Интерфаксу»).

Прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5–7% (на 2024 год — 4%) Банк России дал в начале года и сохранил в марте. Тогда же регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

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Григорий Лейба