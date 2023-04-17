Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пять стран G7 договорились вытеснить Россию с рынка ядерной энергетики

Великобритания, Франция, США, Канада и Япония, входящие в G7, договорились объединиться с целью вытеснить Россию с международного рынка атомной энергетики, следует из заявления, опубликованного на сайте британского правительства. Стороны планируют совместно формировать единые цепочки поставок ядерного топлива.

В заявлении говорится, что стороны планируют изолировать Россию из цепочек поставок «так быстро, как это возможно». Конкретных планов для реализации этой цели в документе не приводится.

Соответствующее соглашение, следует из заявления, укрепит британский ядерный сектор. АЭС Великобритании обеспечивают около 15% электроснабжения страны, а к 2050 году правительство планирует увеличить эту долю до 25%.

«Росатом» — крупнейший мировой экспортер обогащенного урана, ядерных реакторов и топлива. Корпорация обеспечивает примерно пятую часть обогащенного урана, необходимого для 92 атомных реакторов в США. Также «Росатом» обеспечивает работу европейских коммунальных предприятий, вырабатывающих электроэнергию для 100 млн человек.

В 2022 году, несмотря на ввод антироссийских санкций, атомная отрасль не попала под ограничительные меры. Введение санкций против «Росатома» обсуждал, в частности, Евросоюз, однако решение не согласовали, в том числе из-за позиции Венгрии. Она заверила, что не откажется от импорта урана из России, и пообещала заблокировать любые санкции, которые затрагивают атомную сферу.

Между тем 12 апреля США впервые ввели санкции, затрагивающие «Росатом»,— под ограничения попали несколько его структур, в том числе «Русатом Оверсиз». 24 февраля под санкции Великобритании попали руководители «Росатома». Однако в отношении самой корпорации санкции до сих пор не введены.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Санкции разобрали на атомы».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...