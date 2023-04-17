Пять стран G7 договорились вытеснить Россию с рынка ядерной энергетики

Великобритания, Франция, США, Канада и Япония, входящие в G7, договорились объединиться с целью вытеснить Россию с международного рынка атомной энергетики, следует из заявления, опубликованного на сайте британского правительства. Стороны планируют совместно формировать единые цепочки поставок ядерного топлива.

В заявлении говорится, что стороны планируют изолировать Россию из цепочек поставок «так быстро, как это возможно». Конкретных планов для реализации этой цели в документе не приводится.

Соответствующее соглашение, следует из заявления, укрепит британский ядерный сектор. АЭС Великобритании обеспечивают около 15% электроснабжения страны, а к 2050 году правительство планирует увеличить эту долю до 25%.

«Росатом» — крупнейший мировой экспортер обогащенного урана, ядерных реакторов и топлива. Корпорация обеспечивает примерно пятую часть обогащенного урана, необходимого для 92 атомных реакторов в США. Также «Росатом» обеспечивает работу европейских коммунальных предприятий, вырабатывающих электроэнергию для 100 млн человек.

В 2022 году, несмотря на ввод антироссийских санкций, атомная отрасль не попала под ограничительные меры. Введение санкций против «Росатома» обсуждал, в частности, Евросоюз, однако решение не согласовали, в том числе из-за позиции Венгрии. Она заверила, что не откажется от импорта урана из России, и пообещала заблокировать любые санкции, которые затрагивают атомную сферу.

Между тем 12 апреля США впервые ввели санкции, затрагивающие «Росатом»,— под ограничения попали несколько его структур, в том числе «Русатом Оверсиз». 24 февраля под санкции Великобритании попали руководители «Росатома». Однако в отношении самой корпорации санкции до сих пор не введены.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Санкции разобрали на атомы».

Лусине Баласян