В прицеле все

В Швеции, надеющейся в 2023 году пополнить ряды НАТО, начались крупнейшие в этой стране за последние 25 лет военные учения. Отрабатывать отражение нападения на королевство будут все рода войск при участии ряда стран Североатлантического альянса, а также Австрии и Украины. В тот же день, 17 апреля, в Японском море прошли совместные учения Южной Кореи, США и Японии по противовоздушной обороне. Параллельно проходят и маневры Тихоокеанского флота РФ, о чем министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину. Президент России поручил провести подобные проверки готовности и на других флотах, поскольку морские силы могут использоваться «в конфликтах на любых направлениях».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В проходящих на территории Швеции международных военных учениях Aurora-23 принимают участие военнослужащие 14 стран, в том числе подразделения морской пехоты США (на фото)

Фото: TT News Agency / Pontus Lundahl / Reuters В проходящих на территории Швеции международных военных учениях Aurora-23 принимают участие военнослужащие 14 стран, в том числе подразделения морской пехоты США (на фото)

Фото: TT News Agency / Pontus Lundahl / Reuters

Международные военные учения Aurora-23 стартовали в Швеции в понедельник, 17 апреля. Как заявили в Минобороны королевства, их главная цель — повышение оборонного потенциала армии для «отражения вооруженного нападения на Швецию». «Главная обязанность шведских вооруженных сил — защита Швеции и шведских интересов, наших прав и нашей демократии»,— отметили в ведомстве.

Всего в маневрах примут участие более 26 тыс. военнослужащих, будут задействованы все рода войск, которые будут действовать на земле, в воздухе и на море. Воздушная часть учений пройдет с 24 апреля по 11 мая. Помогать шведской армии отражать потенциальную атаку будут части и подразделения из США, Великобритании, Финляндии, Польши, Норвегии, Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Дании, Австрии, Германии и Франции. Из всех участников учений помимо Швеции только Австрия и Украина не входят в число государств—членов НАТО.

Замысел учений прозрачен: Швеция с союзниками отрабатывает оборону страны от вторжения войск потенциального противника — армия какой страны имеется в виду, в свете событий последнего года предельно ясно.

Не исключено также, что учения во многом задуманы для того, чтобы показать: задержка со вступлением королевства в НАТО из-за позиции Турции не помеха для боевого содружества Стокгольма со странами—членами альянса и его партнерами.

Примечательно, что одновременно со стартом учений Sveriges Radio выпустило материал, в котором сообщило, что вступление Швеции в военный блок вряд ли произойдет во время июльского саммита альянса в Вильнюсе. СМИ прогнозирует, что сразу после парламентских и президентских выборов в Турции 14 мая местные законодатели не станут рассматривать заявку Стокгольма, а значит, к «шведскому вопросу» турецкие власти наверняка вернутся уже после летних каникул, которые обычно длятся с июня по сентябрь. При этом, по информации радиостанции, ключевые страны НАТО — США, Франция и Великобритания — в последнее время после вступления в альянс Финляндии усилили давление на Турцию и Венгрию и пытаются убедить их не затягивать с одобрением присоединения королевства к блоку.

Между тем в понедельник, 17 апреля, по другую сторону материка — в Японском море — тоже начались военные учения. Причем спустя всего несколько дней после достижения договоренности в Вашингтоне о регулярных трехсторонних маневрах по противоракетной и противолодочной обороне.

Официально Южная Корея, США и Япония решили оперативно отработать совместные действия на фоне очередного обострения ситуации на Корейском полуострове.

Как заявило Минобороны Республики Корея, цель — повысить совместимость и комбинированные возможности военной авиации трех стран для «эффективного противостояния растущим ракетным угрозам» со стороны КНДР. С начала 2023 года Пхеньян провел серию ракетных пусков, включая испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа «Хвасон-18» 13 апреля, которым лично руководил лидер республики Ким Чен Ын.

В маневрах в Японском море союзники задействовали более 60 южнокорейских военных самолетов, включая истребители F-35A, F-15K и KF-16, около 40 американских самолетов, включая истребители F-16, штурмовики корпуса морской пехоты A-10 и F-35B и истребители-бомбардировщики FA-18. Кроме того, в маневрах участвовали южнокорейский, американский и японский эсминцы — Yulgok Yi I, USS Benfold и Atago.

Но еще до этого, 14 апреля, по тревоге был поднят и приведен в высшую степень готовности в рамках внезапной проверки Тихоокеанский флот России. Как доложил Владимиру Путину 17 апреля Сергей Шойгу, к «внезапной проверке» привлекли более 25 тыс. военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, включая 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов. По словам министра обороны, с 18 апреля военнослужащие приступят к «завершающему этапу проверки, в ходе которого ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков». «Стратегические ракетоносцы совершат полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника. По завершении проверки силы флота вернутся в пункты постоянной дислокации»,— заявил господин Шойгу.

Владимир Путин на это отметил, что сегодня «есть ясные приоритеты применения вооруженных сил, и прежде всего это касается украинского направления».

Он признал, что «задачи развития флота, в том числе на тихоокеанском театре, никто не отменял», и призвал «обратить внимание также и на развитие и подготовку подобных мероприятий и на других флотах». «И кроме всего прочего, конечно, силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях»,— заявил господин Путин.

Другими словами, учениями Тихоокеанского флота дело явно не ограничится. Продолжат маневры и страны НАТО. 17 апреля стало известно, что на этой неделе США приступят к переброске боевой техники, включая танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley, через Эстонию в Финляндию для проведения в этой стране учений Arrow-23.

Алексей Забродин