Юрий Рейльян защитился дочерью

Как стало известно «Ъ», в Иркутске начался процесс, одним из обвиняемых в котором является бывший гендиректор и владелец ООО «Спецтрансстрой» и экс-заместитель главы Минстроя РФ Юрий Рейльян. Он вместе с другими фигурантами обвиняется в хищении 1,5 млрд руб. при исполнении контрактов с РЖД, одним из крупнейших подрядчиков которых выступал «Спецтрансстрой». Юрий Рейльян свою вину не признает, при этом испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Отстаивать его интересы помимо адвокатов будет дочь, получившая статус общественного защитника.

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Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости Юрий Рейльян

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

17 апреля в Кировском районном суде Иркутска начался процесс по уголовному делу о хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ) более 1,5 млрд руб., совершенному, предположительно, экс-заместителем главы Минстроя РФ, бывшим гендиректором и владельцем ООО «Спецтрансстрой» Юрием Рейльяном при содействии других обвиняемых.

Уголовное дело в суд поступило в декабре прошлого года, однако заседания не назначались несколько месяцев из-за того, что защитники фигурантов пытались оспорить его территориальную подсудность.

При этом на первом заседании ознакомление с материалами обвинения так и не началось из-за неявки Юрия Рейльяна по причине болезни и предстоящей госпитализации, которая пройдет, предположительно, с 20 по 27 апреля, и ввиду отсутствия еще одного подсудимого.

Судья Дмитрий Саликов, рассматривающий дело, успел лишь опросить других фигурантов — пятерых жителей Москвы, Екатеринбурга и Иркутска, занимающих или занимавших ранее руководящие посты в структурах, связанных с РЖД и строительных подрядных организациях.

Подсудимые по очереди сообщили суду о своих доходах, семейном положении, наличии несовершеннолетних детей, кредитных обязательствах, хронических болезнях, привели другие личные данные. Отметим, что им инкриминируется не только мошенничество, но и получение взяток, злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог (ст. 290, ст. 285 и ст. 292 УК РФ).

Присутствовавшие на заседании адвокаты также заявили ряд ходатайств, в частности о привлечении к процессу так называемых общественных защитников. Одним из них стала дочь Юрия Рейльяна — Кристина.

По словам девушки, являющейся продюсером кино и спортивных программ, она намерена помогать отцу некими «экономическими консультациями».

Стороны процесса также согласовали предварительный график проведения судебных заседаний на ближайшие два месяца. Было выбрано десять дат в мае и шесть — в июне. «Не намерен затягивать рассмотрение. Заседания будут проходить по три раза в неделю с 10 утра и до 18 вечера»,— заявил Дмитрий Саликов.

Гособвинение в процессе представляет Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Как сообщалось ранее, Юрий Рейльян был задержан в Москве осенью 2021 года. Восточное следственное управление СКР на транспорте предъявило ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, ущерб от которого РЖД превысил 1,5 млрд руб. В том числе в деле говорится о предполагаемом хищении аванса в размере 900 млн руб., направленных компании на строительство железнодорожного перегона на БАМе. Следственные действия с участием Юрия Рейльяна, в том числе обыски у него в квартире и загородном доме, проводились в Москве, после чего он был доставлен в Иркутск.

В настоящее время в Москве завершено расследование еще одного уголовного дела, связанного с ООО «Спецтрансстрой». Его фигурантом также является Юрий Рейльян и ранее занимавший пост первого заместителя гендиректора этой организации бывший замминистра транспорта РФ Владимир Токарев. По версии следствия, он причастен к хищению 400 млн руб. при возведении одного из объектов по заказу РЖД.

Влад Никифоров, Иркутск