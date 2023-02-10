Замминистра обвинили «спецтрансстройно»

Как стало известно “Ъ”, следователи транспортной полиции завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего замминистра транспорта России Владимира Токарева. В окончательной редакции ему предъявили обвинение в мошенническом хищении порядка 400 млн руб. в бытность первым заместителем директора ООО «Спецтрансстрой». Эта компания выступала подрядчиком ОАО РЖД при комплексной реконструкции ряда участков железных дорог. Защита экс-чиновника, который уже больше года находится в СИЗО, несмотря на неизлечимое и подтвержденное врачами заболевание, настаивает, что корыстных мотивов в действиях господина Токарева следствием не найдено, а объект, о котором идет речь в уголовном деле, построен и функционирует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимира Токарева обвинили в хищении порядка 400 млн руб. во время работы в «Спецтрансстрое»

Фото: Министерство транспорта РФ Владимира Токарева обвинили в хищении порядка 400 млн руб. во время работы в «Спецтрансстрое»

Фото: Министерство транспорта РФ

Об окончании уголовного дела 45-летнему Владимиру Токареву на днях объявила следователь управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, которая и возбудила его год назад по признакам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Защитники фигуранта, который был уволен со своего поста распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина спустя два дня после ареста, настаивают, что сама процедура завершения расследования была грубо нарушена. По их словам, подписать соответствующий протокол обвиняемому было предложено в присутствии адвоката по назначению, хотя у господина Токарева имелись два своих защитника. Однако в тот день один из них был на больничном, а второго следователь уведомлять не стала. Это вызвало протест со стороны самого экс-замминистра, тем более что материалов расследования, с которыми тот должен был начать знакомиться в порядке ст. 217 УПК, у следователя транспортной полиции с собой не было. «У нас есть подозрение, что следователь просто очень торопилась, так как она выходила за пределы установленных законом предельных сроков следствия и содержания под стражей, а на самом деле сформированного и "подшитого" уголовного дела у нее на руках просто еще нет»,— предположил один из представителей бывшего чиновника. Как он отметил, пока даже неизвестно, сколько всего в деле томов — лишь один раз в суде при продлении меры пресечения Владимиру Токареву прозвучала фраза, что их насчитывается 86.

Напомним, что господин Токарев был задержан и вскоре помещен в СИЗО с санкции Хорошевского райсуда столицы в январе прошлого года. Первоначально, как сообщал “Ъ”, речь шла о масштабном мошенничестве на 523 млн руб. в рамках проекта комплексной реконструкции железной дороги на участке имени Максима Горького—Котельниково—Тихорецкая—Крымская. Заказчиком в проекте выступало АО «РЖДстрой» («дочка» ОАО РЖД), а в качестве одного из подрядчиков — ООО «Спецтрансстрой» (СТС), где с 2016 по 2018 год заместителем гендиректора работал господин Токарев. Работы в рамках проекта велись с 2007 по 2018 год в нескольких регионах России, а объем вложений составил 130 млрд руб. После завершения отдельных этапов строительства возникла необходимость восстановления автомобильных дорог, в том числе в Тимашевском и Кореновском районах Краснодарского края. Между тем, по данным “Ъ”, в ходе следствия и проведенных экспертиз претерпели изменение как фабула обвинения, так и сумма якобы похищенных средств. Сейчас говорится о примерно 400 млн руб., похищенных при возведении одного из объектов. На его строительство СТС как подрядчик получило от структур РЖД 1,4 млрд руб., из которых 200 млн приходилось на возможную прибыль. Сами работы как субподрядчик выполняло ООО «Группа компаний "Главстройинвест"». Ему было перечислено 730 млн руб., из которых ГК позже вернула 100 млн аванса, а остальные деньги «зависли» из-за непринятых работ и спора из-за оценки их стоимости. Заканчивала проект уже другая компания, ГК в 2018 году попала под процедуру банкротства, а ее бывший руководитель и бенефициар Александр Иванов стал предполагаемым подельником Владимира Токарева по уголовному делу. Впрочем, последний вину категорически отрицает. Как говорят в окружении бывшего замминистра, ему неоднократно предлагали признаться в обмен на изменение меры пресечения и освобождение из СИЗО, на что тот просил хотя бы конкретизировать и разъяснить обвинение. Во многих документах якобы говорится, что господин Токарев похищал деньги, имея намерение украсть определенную сумму, зачастую указанную вплоть до копейки. Однако, считает защита, корыстного умысла в его действиях якобы так и не было найдено, в то время как сам объект для РЖД был построен и успешно функционирует. Между тем, по версии защиты, многие документы, подтверждающие, что вывода активов из «Главстройинвест» и СТС не было, а деньги ушли на зарплаты рабочим, закупку материалов и т. д., просто утеряны в рамках процедуры банкротства. Кстати, как отмечают адвокаты, банкротство «Спецтрансстроя», которое также сейчас идет, фактически приведет к тому, что деньги попадут в конкурсную массу, но потом окажутся не в бюджете, а у вполне конкретных лиц.

«Владимир Александрович (Токарев.— “Ъ”) намерен доказать свою невиновность»,— заявил “Ъ” один из его адвокатов Александр Борзов. Он также отметил, что подзащитный предположил, что уголовное преследование связано с его принципиальной позицией на посту замминистра и конфликтом с некими крупными бизнесменами. Как отметил господин Борзов, в рамках уголовного дела у Владимира Токарева было арестовано имущество — две квартиры и машины, небольшая сумма наличных и банковский счет, на котором лежал 1 млн руб.

Стоит отметить, что одновременно расследуется сразу несколько схожих уголовных дел, где фигурирует СТС. В частности, как рассказывал “Ъ”, якобы имелись завышения цен при закупке щебня и песка при строительстве, а обвинение в этом было предъявлено замдиректора ООО по производству Левану Гоглидзе и бизнесмену Константину Гутнову. Кроме того, под стражей находится и бывший учредитель СТС и экс-заместитель главы Минстроя России Юрий Рейльян, арестованный за другие хищения в Иркутске. Эти лица являются свидетелями по делу экс-замминистра, а он, в свою очередь, по их делам. При этом защита господина Токарева долго и безуспешно пытается добиться его освобождения сразу по ряду причин, включая запрет ареста предпринимателей и членов органов управления коммерческих структур и по медпоказаниям.

«Он страдает неизлечимым заболеванием головного мозга, которое входит в утвержденный правительством список, исключающий содержание под стражей»,— заявил “Ъ” Александр Борзов, отметив, что этот диагноз за год ареста дважды подтвержден врачами 20-й горбольницы имени Ерамишанцева. По его словам, заключенный часто болеет, но даже передать необходимые лекарства ему удается не сразу и с большим трудом.

Владимир Токарев содержится в камере для бывших сотрудников силовых структур, так как после окончания юрфака в Москве в начале 2000-х годов работал следователем тогда еще милиции в родном Белгороде. При этом бывший замминистра находится в особо охраняемом отдельно стоящем спецблоке расположенного в Медведково СИЗО-4, откуда его почти не выводят. «Ему сложно даже просто передвигаться»,— сказал в связи с этим “Ъ” адвокат экс-чиновника.

Сергей Сергеев