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Коммерсантъ FM
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Лавров: РФ уже пошла на «небольшое обострение» в вопросе зерновой сделки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что препятствия на пути экспорта российской сельхозпродукции сохраняются и ужесточаются. Если прогресса в этом вопросе не будет, Москва задумается о целесообразности зерновой сделки, указал глава российского МИДа в ходе совместной пресс-конференции с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«И наши турецкие друзья, и инициатор всего пакета (зерновой сделки.— "Ъ") господин Гутерриш адресуют призывы и требования к западным странам. Но все тщетно: препоны на пути финансирования, логистического оформления, транспортировки, страхования экспорта российской продукции сохраняются и даже ужесточаются»,— заявил господин Лавров.

По словам российского министра, Москва устала взывать к тем, от кого зависят условия экспорта, и «пошла на небольшое обострение».

«Мы предложили продлить эту сделку только на 60 дней исходя из того, что, если и дальше не будет никаких сдвигов в снятии препон на пути экспорта российских удобрений и зерна, мы тогда будем думать, а нужна ли эта сделка»,— сообщил господин Лавров.

Часть сделки, которая касается экспорта продукции с Украины, выполняется в полном объеме, добавил российский министр. По словам господина Лаврова, украинские товары попадают на европейские рынки с серьезным дисконтом и «при отказе от мер санитарного контроля».

«По сути дела, вся "украинская часть" черноморской инициативы выродилась в коммерческий вывоз украинского зерна в страны Запада при наличии особых условий и при снятии требований, которые предъявляются к такого рода товарам. А на долю особо нуждающихся государств приходится менее 3% всего того, что отгрузила Украина»,— сообщил глава российского МИДа.

Зерновую сделку Россия и Украина совместно с Турцией и ООН согласовали летом 2022 года. Соглашение предполагает открытие портов Украины для вывоза зерна. Вместе с ним подписан меморандум России и ООН об экспорте российских удобрений и сельхозпродукции. В последний раз сделку продлили 18 марта. По украинским заявлениям — на 120 дней, по данным Москвы — на 60.

29 марта первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ни Украина, ни Турция, ни ООН не уведомляли РФ о том, что выступают против продления зерновой сделки только на 60 дней.

Григорий Лейба

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