Минтранс спрогнозировал рост стоимости авиабилетов на 15–30%

В летнем сезоне стоимость авиабилетов может вырасти на 15–30%, сообщил замглавы Минтранса Игорь Чалик. Он связал рост цен с отсутствием решения по субсидированию перевозок. Он напомнил, что в 2022 году на эти цели было выделено 100 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Чалик

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Игорь Чалик

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы ожидаем, возможно будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30%. Соответственно возможно будет уменьшение количества рейсов»,— сказал господин Чалик на совещании по подготовке к туристическому сезону (цитата по «Интерфаксу»).

Как уточнил замглавы Росавиации Владимир Потешкин, снижение объема госсубсидий для авиакомпаний уже привело к сокращению на 10 612 рейсов. Из них 4947 рейсов приходятся на труднодоступные регионы, добавил он.

Летний сезон в авиации действует с конца марта по конец октября. Как выяснил «Ъ», перевозчики обратились в Минтранс с просьбой предоставить три новых меры господдержки. Первая — распространить субсидии, предусмотренные для эксплуатантов SSJ 100, на новые Ту-214. Вторая — софинансировать замену двигателей выпущенных до 2022 года «Суперджетов» на отечественные ПД-8. Третья — отменить требование о предоставлении банковских и госгарантий при покупке и лизинге новых самолетов.

Подробности — в материале «Ъ» «Деньги с неба».

Лаура Кеффер