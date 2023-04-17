Посла РФ вызвали в МИД Великобритании в связи с приговором Кара-Мурзе

Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании в связи с вынесенным Мосгорсудом приговором Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иностранным агентом). Суд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима. У Кара-Мурзы есть гражданство России и подданство Великобритании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Келин

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Андрей Келин

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Лондон назвал приговор политически мотивированным. «Великобритания считает приговор г-ну Кара-Мурзе противоречащим международным обязательствам России в области прав человека, включая право на справедливое судебное разбирательство»,— говорится в пресс-релизе британского МИДа.

На сегодняшнем заседании в Мосгорсуде присутствовали посол Великобритании Дебора Броннерт, посол США Линн Трейс и посол Канады Элисон Леклер. Госпожа Броннерт назвала приговор шокирующим. «Приговор был вынесен в результате поспешного, закрытого судебного разбирательства. Против его было возбуждено уголовное дело за смелое выступление против вторжения России на Украину»,— сказала дипломат.

Владимиру Кара-Мурзе вынесли приговор по делу о госизмене (ст. 275 УК), публичном распространении ложной информации об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК). Он находится в СИЗО с апреля 2022 года. Слушания проводили в закрытом режиме из-за грифа «секретно». Его дело — первое в России, когда была применена новая редакция статьи о госизмене: теперь ею признают не только передачу секретных сведений, но и оказание другим странам или организациям помощи в деятельности, направленной против безопасности России.

Подробности — в публикации «Ъ» «Защита от Нобеля».

Лаура Кеффер