Замглавы Минцифры Паршин: число занятых в IT специалистов в 2022 году выросло на 12%

Заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России Максим Паршин заявил, что общее количество сотрудников, занятых в IT-отрасли, в 2022 году увеличилось на 12% по сравнению 2021 годом и достигло 761 тыс. человек. Зарплаты в этой сфере увеличились на 19%, добавил господин Паршин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Паршин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Максим Паршин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Но в то же время дефицит кадров в IT-сфере колоссальный. Я когда общаюсь с айтишниками, владельцами бизнеса, они часто говорят: спасибо за все льготы и преференции, которые правительство и Госдума предоставили. В общем уже не надо ничего, основная, а часто единственная проблема, которая есть — это кадры. Это тот стеклянный потолок, в который упирается IT-бизнес: дайте нам людей»,— сказал замглавы Минцифры в ходе парламентских слушаний комитета по просвещению на тему «Совершенствование правовых и организационных механизмов подготовки IT-специалистов» (цитата по прямой трансляции на сайте ГД).

Как ранее писал «Ъ», российские компании испытывают нехватку IT-специалистов начального уровня подготовки (junior): число открытых вакансий вдвое превышает число резюме. По данным исследования Skillbox и HeadHunter, в течение 2022 года на рынке было открыто более 67 тыс. вакансий для IT-специалистов без опыта работы (junior) и около 310 тыс.— для сотрудников с опытом работы от одного до трех лет.

После начала специальной военной операции на Украине IT-специалисты начали массово покидать Россию. Чтобы остановить отток кадров, правительство заявило о разработке мер поддержки IT-отрасли, включая снижение налогов, льготные кредиты, гранты и отсрочку от армии.

Эрдни Кагалтынов