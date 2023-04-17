В ТРЦ «Гринвич» сменили вывески магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear

В екатеринбургском торговом центре «Гринвич» сменили вывески магазинов, входящих в группу Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и другие). По предварительным данным уже в мае магазины должны открыться под названиями Maag, Dub, Ecru, Vilet. Вывески в крупнейшем ТРЦ Екатеринбурга сменили сегодня ночью.

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Напомним, испанская компания Inditex объявила о приостановке работы всех магазинов и онлайн-платформ в РФ в марте марта прошлого года на фоне начавшейся специальной военной операции РФ на Украине. В России работали 502 магазина группы. Как ранее сообщал «Ъ», на долю российского рынка приходилось около 8,5% мировой прибыли компании.

Ранее управляющая компании «Гринвича» подавала исковые заявления к известным брендам, входящим в группу Inditex. Они касались оплаты аренды помещений в ТРЦ, но суд прекратил производство.

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