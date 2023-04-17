«Политики вершат судьбы мира, базируясь на слухах и сплетнях»

Британский министр обороны 17 апреля посетит Вашингтон из-за утечки данных Пентагона. Как пишет газета The Sunday Times, Бен Уоллес попытается выяснить, какая еще информация, затрагивающая интересы Лондона, может быть обнародована после публикаций секретных документов. Издание уточняет: власти Соединенного Королевства шокированы тем, что младшие сотрудники американских ведомств обладают доступом к столь чувствительным данным. В конце прошлой недели обвинения в утечке были предъявлены 21-летнему рядовому ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джеку Тейшейре. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич обращает внимание на качество этих сведений и удивляется тому, что на основе таких данных принимаются судьбоносные решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Судя по всему, источником грандиозной утечки секретных документов Пентагона стал 21-летний Джек Тейшейра. По сообщениям прессы, он чуть ли не год выкладывал в сеть Discord данные американских спецслужб. Делал это для просвещения своих виртуальных знакомых и поддержки собственного имиджа в их глазах. Это обстоятельство, кстати, многое говорит о том, как часто мы ошибаемся, пытаясь определить бенефициара по принципу «ищи, кому выгодно». Судорожно выбираем между Москвой, Киевом, Пекином и Вашингтоном, а оказывается, что это молодой военный, выпендривающийся перед собеседниками, которых даже никогда и не видел.

Но не это самое важное. Дело в том, что слитые документы представляют собой некий инструктаж. Это не данные агентов, а их переработка в виде аналитических записок, которые предоставляются высокопоставленным чиновникам Пентагона и политикам. В западных демократиях система устроена таким образом, что народные избранники и политические назначенцы в руководстве силовых ведомств обычно не имеют прямого доступа к первичной секретной документации. Они получают ее в виде выводов и обзоров, причем зачастую не в тексте, а в формате закрытых брифингов, где представитель спецслужб зачитывает выводы и обобщения и отвечает на вопросы. Такой подход позволяет оберегать от лишних рисков агентурную сеть и методы добычи информации.

Все-таки сегодняшний глава сенатской комиссии завтра может легко превратиться в оппозиционера, и поди знай, чем он решит поделиться с избирателями в пылу борьбы за возвращение к власти. А работа спецслужб не должна подвергаться опасности в результате сменяемости руководства страны.

Однако при всех очевидных плюсах у такого подхода присутствует и заметный минус. Проблема в том, что многие важные политические решения принимаются, основываясь на подобных брифингах. Как мы все узнали, помимо правдивой и качественной информации в слитом массиве есть и немало спорных, а, возможно, и вовсе не имеющих отношения к реальности утверждений.

Выходит, что военным и политикам США рассказывалось про поставки оружия из Сербии Украине, а из Египта в Россию, про подготовку актов саботажа главой Генштаба российской армии Валерием Герасимовым совместно с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, про приказы «Моссада» своим сотрудникам участвовать в митингах против израильского правительства. Эти и аналогичные истории звучат, безусловно, увлекательно, но страшно представить, что власть принимает решения на основе соответствующей, с позволения сказать, информации.

А именно так и происходит, причем не только в США. Потом, когда выясняется, что аналитика, мягко говоря, не совпадает с действительностью, бывает уже поздно. Дело сделано, и отыграть обратно можно далеко не все. Лучший тому пример — вторжение американцев в Ирак в 2003-м. Ведь именно на подобных инструктажах и сообщалось о якобы наличии у Саддама Хусейна оружия массового поражения. Что было потом, мы все знаем. А теперь узнали, что ситуация с тех пор не сильно поменялась. Политики продолжают вершить судьбы мира, базируясь на слухах и сплетнях. Как поменять эту систему, непонятно. Боюсь, даже рептилоиды окажутся бессильны.

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