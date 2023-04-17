Число погибших в Судане превысило 80 человек, пострадавших — 1,1 тыс.

Не меньше 83 человек погибли при боестолкновениях в Судане, передает «Аль-Хадас» данные Всемирной организации здравоохранения. Представитель организации отметил, в столице Хартуме «исчерпаны предметы медицинского назначения», которые были распределены по больницам и госпиталям до начала столкновений. Ранее было известно о 56 погибших и 595 пострадавших.

Данные ВОЗ касаются периода с 13 апреля. Зафиксирована гибель людей в провинциях Южный Кордофан, Северный Дарфур, Северный штат и других. Больше всего боевых действий, по наблюдениям ВОЗ, проходят в столице.

Вооруженное столкновение между суданской армией и Силами быстрого реагирования (воинское формирование, не подчиняется главнокомандующему вооруженными силами Судана) продолжается несколько дней. Конфликт между структурами обострился в последние месяцы, после того как приблизилась дата подписания соглашения между всеми политическими силами Судана о начале очередного переходного периода в стране. Его итогом должно было стать проведение выборов и отстранение военных от власти. Основные разногласия связаны со сроками включения Сил быстрого реагирования в состав регулярной армии и вопросом о том, кто должен быть главнокомандующим вооруженными силами.

О ситуации в Судане — в материале «Ъ» «Стороны суданского конфликта проявили быстрое реагирование».

Леонид Уварчев