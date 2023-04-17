Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 02:33

Число погибших в Судане превысило 80 человек, пострадавших — 1,1 тыс.

Не меньше 83 человек погибли при боестолкновениях в Судане, передает «Аль-Хадас» данные Всемирной организации здравоохранения. Представитель организации отметил, в столице Хартуме «исчерпаны предметы медицинского назначения», которые были распределены по больницам и госпиталям до начала столкновений. Ранее было известно о 56 погибших и 595 пострадавших.

Данные ВОЗ касаются периода с 13 апреля. Зафиксирована гибель людей в провинциях Южный Кордофан, Северный Дарфур, Северный штат и других. Больше всего боевых действий, по наблюдениям ВОЗ, проходят в столице.

Вооруженное столкновение между суданской армией и Силами быстрого реагирования (воинское формирование, не подчиняется главнокомандующему вооруженными силами Судана) продолжается несколько дней. Конфликт между структурами обострился в последние месяцы, после того как приблизилась дата подписания соглашения между всеми политическими силами Судана о начале очередного переходного периода в стране. Его итогом должно было стать проведение выборов и отстранение военных от власти. Основные разногласия связаны со сроками включения Сил быстрого реагирования в состав регулярной армии и вопросом о том, кто должен быть главнокомандующим вооруженными силами.

О ситуации в Судане — в материале «Ъ» «Стороны суданского конфликта проявили быстрое реагирование».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...