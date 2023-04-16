Стороны суданского конфликта проявили быстрое реагирование

Десятки людей погибли и сотни пострадали в результате вооруженных столкновений между суданской армией и Силами быстрого реагирования — воинского формирования, возглавляемого заместителем главы Суверенного совета Мухаммедом Хамданом Даклу и не подчиняющегося главнокомандующему вооруженными силами Судана Абдель Фаттаху аль-Бурхану. Причина конфликта — раскол внутри военных элит, борющихся за власть и доступ к ресурсам. Страна оказалась на грани гражданской войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вооруженный конфликт в Судане произошел из-за столкновения интересов двух групп силовиков — возглавляемых главкомом вооруженными силами страны Абдель Фаттахом аль-Бурханом (справа) и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Даклу

Фото: El Tayeb Siddig / Reuters Вооруженный конфликт в Судане произошел из-за столкновения интересов двух групп силовиков — возглавляемых главкомом вооруженными силами страны Абдель Фаттахом аль-Бурханом (справа) и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Даклу

Фото: El Tayeb Siddig / Reuters

На протяжении двух дней из Судана поступает противоречивая информация о ходе боев между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Боевые действия из столицы распространились на несколько провинций страны. То одна, то другая сторона заявляют об установлении контроля над тем или иным районом и о бегстве противника. Между тем, по данным Комитета суданских врачей на вечер воскресенья, в результате столкновений погибли около 60 мирных граждан и свыше 600 получили ранения. Среди погибших три сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН и гражданин Индии. Россияне в ходе боев не пострадали. Потери среди военных неизвестны.

Соперничество между главой Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Мухаммедом Хамданом Даклу (Хамидти) стало очевидным после апреля 2019 года, когда был свергнут правивший страной около 30 лет президент Омар аль-Башир.

Командовавший на тот момент штабом сухопутных войск генерал-лейтенант аль-Бурхан возглавил Переходный военный совет, а командующий СБР стал его заместителем. Позднее этот орган был преобразован в Суверенный совет. При этом двум высокопоставленным военным приходилось сотрудничать и до этого. Например, когда суданская армия и СБР приняли участие в начавшейся в 2015 году войне в Йемене в составе возглавляемой Саудовской Аравией и ОАЭ арабской коалиции и еще раньше — во время конфликта в Дарфуре в начале 2000-х годов.

СБР, или, как их еще называют, Силы оперативной поддержки, были созданы в 2013 году на основе ополчения «Джанджавид», известного своими карательными операциями в Дарфуре. Среди их нынешних задач — обеспечение внутренней безопасности и борьба с контрабандой. После свержения президента аль-Башира именно они контролировали столицу. И на них, в отличие от политически нейтральной армии, легла основная ответственность за разгон лагеря оппозиции у здания Генштаба в Хартуме в июне 2019 года. Тогда погибли около 100 демонстрантов. Точная численность СБР неизвестна. Называются цифры от 50 тыс. до 100 тыс. бойцов по всей стране. Считается, что глава СБР Хамидти кормится за счет контроля над границей, занимаясь поборами с организованных преступных групп, промышляющих контрабандой, в частности незаконной трансграничной транспортировкой золота.

Суданская регулярная армия, как отмечает портал Global Firepower, составляет также примерно 100 тыс. человек, не считая резервистов.

Как отмечают арабские эксперты, генерал аль-Бурхан — классический ставленник военных кругов, поэтому опирается на армию, разведку и полицию, а также непосредственно курирует суданский ВПК.

Конфликт между генералом аль-Бурханом и Хамидти обострился в последние месяцы, после того как приблизилась дата подписания соглашения между всеми политическими силами Судана о начале очередного переходного периода в стране. Его итогом должно было стать проведение выборов и отстранение военных от власти. До этого все попытки гражданских политиков добиться от военных передачи полномочий по управлению страной терпели крах. В 2021 году это обернулось отстранением военными от власти премьер-министра Абдаллы Хамдока и разрыва всех договоренностей с гражданским обществом, достигнутых с таким трудом после свержения Омара аль-Башира. Под давлением международной общественности господина Хамдока вернули, но в начале 2022 года он сам покинул свой пост, намекнув, что в стране существует двоевластие и управлять ею в таких условиях невозможно. В декабре 2022 года компромисс между военными и гражданскими, казалось, был найден. Но возникла новая проблема — конфликт между силовиками.

Основные разногласия связаны со сроками включения СБР в состав регулярной армии и вопросом о том, кто должен быть главнокомандующим вооруженными силами.

Так, Абдель Фаттах аль-Бурхан полагал, что интеграция СБР в армейские структуры должна была завершиться в течение трех лет, в то время как его оппонент говорил о как минимум десяти годах. Кроме того, представители СБР хотели бы видеть в качестве главнокомандующего гражданское лицо, а армейская верхушка по-прежнему цеплялась за генерала аль-Бурхана. В итоге намеченное на начало апреля подписание соглашения было несколько раз отложено, а разногласия вылились в вооруженное противостояние.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан

Фото: Ashraf Shazly / AFP Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан

Фото: Ashraf Shazly / AFP

Армия и СБР обвиняют друг друга в поджигании конфликта, который разгорелся вокруг военной базы в Мерове. Этот город расположен примерно в 350 км к северу от Хартума. Именно здесь находится второй по значимости после столицы военный аэродром, который обеспечивает воздушные операции на севере, востоке и западе Судана. В Мерове в рамках проводившихся несколько лет подряд совместных с суданскими ВС учений также базировались египетские истребители. Согласно информации саудовской газеты «Аш-Шарк аль-Аусат», именно присутствие египетских военных и могло спровоцировать конфликт — командование СБР рассматривало это как угрозу для безопасности страны. Некоторые суданские СМИ распространяли слухи, что генерал аль-Бурхан обещал отдать египтянам базу на постоянной основе. И буквально в первый день боев появилась информация о задержании египетских военных в Мерове. Правда, Мухаммед Хамдан Даклу буквально поклялся Каиру, что с его гражданами ничего не случится и они в безопасности.

Между тем Египет вместе с Саудовской Аравией в воскресенье срочно созвали совет Лиги арабских государств, чтобы обсудить ситуацию в Судане. По итогам встречи было принято заявление с требованием немедленного прекращения всех вооруженных столкновений. С аналогичным призывом к сторонам суданского конфликта ранее обратились Совет Безопасности ООН, Африканский и Европейский союзы, а также отдельные страны. С совместным заявлением выступили главы внешнеполитических ведомств США, ОАЭ и Саудовской Аравии.

«Мы согласились, что для сторон жизненно важно незамедлительно прекратить военные действия без предварительных условий»,— отметил госсекретарь США Энтони Блинкен. Со сходными призывами выступили Россия и Китай.

«Призываем стороны конфликта проявить политическую волю и сдержанность и предпринять неотложные шаги к прекращению огня»,— отметили в МИД РФ. В посреднические усилия по прекращению конфликта включились многие международные игроки — от арабских и африканских стран до Израиля.

Экспертное сообщество едино в том, что конфликт в Судане имеет сугубо внутренние причины и международные игроки не заинтересованы в эскалации, какие бы цели они ни преследовали и какие силы бы ни поддерживали. Так, считается, что Абдель Фаттах аль-Бурхан ближе Египту и США, в то время как Мухаммед Хамдан Даклу — Саудовской Аравии и ОАЭ, а через них связан с определенными кругами в России.

Так, еще в 2019 году западные СМИ сообщали о присутствии в Хартуме во время протестов сотрудников ЧВК «Вагнер», позднее они же говорили о связях между ЧВК и СБР. В конце февраля Европейский союз ввел санкции в отношении компании Meroe Gold, которая, как утверждается, сотрудничает с ЧВК «Вагнер» в добыче золота. При этом американский телеканал CNN еще год назад утверждал, что Мухаммед Хамдан Даклу — «главный бенефициар поддержки со стороны России как основной получатель оружия». Впрочем, одновременно источники CNN отмечали, что Абдель Фаттах аль-Бурхан пользуется поддержкой России. Да и Москва никогда не скрывала, что старается поддерживать контакты со всеми политическими силами в Судане и, прежде всего, его военной элитой.

Так, один из основных вопросов для России в Судане — создание пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ на Красном море.

Соглашение об этом было достигнуто еще в 2020 году, но спустя год начальник Генштаба ВС Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн заявил, что Хартум пересматривает соглашение. В марте 2022 года Мухаммед Хамдан Даклу отметил, что Судан не возражает против создания российской базы, но при условии, что это не будет угрожать национальной безопасности.

В феврале этого года Судан впервые посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он встречался и с суданским коллегой Али ас-Садеком, и с Абдель Фаттахом аль-Бурханом, и Мухаммедом Хамданом Даклу. По итогам визита было заявлено, что власти Судана завершили ревизию соглашения о российской базе и нужно лишь дождаться его ратификации, которая может произойти только после формирования нового руководства страны.

«Полагаю, что все внешние игроки сейчас внимательно следят, кто выйдет из схватки победителем, и готовы принять любого — и аль-Бурхана, и Даклу. Весьма примечательно, что США сделали совместное заявление именно с Саудовской Аравией и ОАЭ, которые имеют влияние на Даклу. Что касается Москвы, то вряд ли стоит рассчитывать, что Судан станет пророссийским при любом раскладе, слишком уж заинтересован Хартум в продолжении контактов с Вашингтоном, не стоит забывать и о китайской экономической экспансии. Но многое зависит от того, как долго затянется противостояние, какая поддержка понадобится той или иной стороне, а также как и на каких условиях закончится конфликт»,— сказал “Ъ” доцент РГГУ Сергей Серегичев. Он подчеркнул, что сейчас для международных игроков очень тонкий момент — как скорее погасить конфликт в Судане и при этом угадать с победителем.

В то же время директор Центра изучения Африки ВШЭ Андрей Маслов в беседе с “Ъ” обратил внимание на то, что и стороны конфликта в Судане очень осторожны и не хотят ссориться с внешними игроками. Тот же Мухаммед Хамдан Даклу был очень аккуратен в отношении Египта. «Но это в основном внутренний конфликт, который был неизбежен с учетом тех ресурсов, которые сосредоточены в руках Даклу — и финансовых, и силовых»,— сказал эксперт.

Марианна Беленькая