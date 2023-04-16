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Коммерсантъ FM
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Число погибших в Судане возросло до 56 человек, пострадавших — до 595

В ходе боестолкновений в Судане погибли не меньше 56 человек, 595 получили ранения, передает Reuters данные Центрального комитета врачей Судана. Ранее было известно о 27 погибших и 183 пострадавших.

Вооруженное противостояние между армией и Силами быстрого реагирования произошло на фоне желания первых интегрировать последних в вооруженные силы. Это необходимо для реализации соглашения по возвращению Судана в гражданское правление.

Армия Судана заявляет, что обстановка в стране стабилизировалась, однако Силы быстрого реагирования говорят, что им удалось захватить несколько военных частей. Вооруженные силы утверждают, что им удалось взять под контроль штабы Сил быстрого реагирования в Омдурмане (город-спутник столицы Хартума). Совет Безопасности ООН призвал стороны конфликта прекратить огонь. Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил свою помощь в переговорах.

Леонид Уварчев

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