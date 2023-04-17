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Коммерсантъ FM
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обновлено 00:54

Белгородский губернатор сообщил о двух пожарах на «гражданских объектах»

В Белгороде и Белгородской области зафиксированы два пожара на гражданских объектах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Никто не пострадал. Оба пожара потушены.

Глава региона опубликовал пост в Telegram после того, как в соцсетях распространили видеозапись пожара на электроподстанции в Белгороде. Очевидцы утверждают, что дым над объектом появился после звука взрыва. Официально эту информацию никто не комментировал.

В Белгородской области введены повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Накануне, 16 апреля, региональные власти сообщали об обстрелах Новой Таволжанки и Терезовки в Шебекинском городском округе.

Леонид Уварчев

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