Снаряд пробил крышу дома в белгородском селе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об очередном обстреле территории региона. На этот раз вооруженные силы Украины, по его словам, обстреляли село Терезовка в приграничном Шебекинском городском округе.

Один из снарядов пробил крышу жилого дома и повредил стены и мебель в двух комнатах. «Людей внутри, по счастливой случайности, не было: в великий праздник они были на кладбище»,— сказал губернатор. В данный момент на месте обстрела работают оперативные и аварийные службы, также продолжается подомовой обход территории.

Вчера, 15 апреля, был обстрелян поселок Теткино в другом приграничном регионе России — Курской области, где из-за падения снарядов произошел пожар в жилом доме.

В Белгородской области действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Власти помогают жителям приграничных районов с переездом в безопасные места. Из-за напряженной обстановки они отменили проведение парада на 9 Мая.

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Сергей Толмачев, Воронеж