Белгородский губернатор сообщил об обстреле птицефабрики

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Новой Таволжанке Шебекинского городского округа под обстрел попал административный корпус птицефабрики. В результате повреждены фасад и кровля здания. Никто не пострадал.

«Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние. Также снарядом полностью уничтожен автомобиль. Оперативные и аварийные службы продолжают подомовой обход территории»,— написал господин Гладков в Telegram.

В Белгородской области введены повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Ранее сегодня, 16 апреля, было обстреляно село Терезовка в том же Шебекинском городском округе. Один из снарядов пробил крышу жилого дома и повредил стены, пострадавших нет.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер