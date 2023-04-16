Глава ЕЦБ Лагард не верит в возможность «такой катастрофы», как дефолт США

США не могут допустить дефолт по долговым обязательствам, считает глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. По ее мнению, если бы это произошло, то были бы «очень, очень негативные последствия не только для этой страны, где доверие пошатнулось бы, но и для всего мира».

«Я просто не могу поверить, что они допустили бы такую серьезную, серьезную катастрофу, как дефолт США по долговым обязательствам. Это невозможно. Я не могу поверить, что это могло бы произойти»,— сказала госпожа Лагард CBS.

Администрация Джо Байдена призывает Конгресс повысить потолок госдолга, который сейчас установлен на уровне $31,4 трлн. К этому скептически относятся представители Республиканской партии, которые контролируют Палату представителей. Глава Минфина Джанет Йеллен в марте говорила, что министерство придется принять «чрезвычайные меры» после достижения потолка госдолга. Наличных денег и чрезвычайных мер хватит, по ее оценке, примерно до июня.

О банковском кризисе в США — в материале «Ъ» «Не меньше трех томов за месяц».

Леонид Уварчев