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Коммерсантъ FM
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ТАСС: СКР проверяет заявление Олега Митволя о хищении у него $150 тыс. со счета в ОАЭ

Российские военные следователи проводят проверку заявления бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя о краже с его счета в ОАЭ больше $150 тыс., сообщил источник ТАСС. Деньги были сняты в Дубае по изготовленной в России доверенности. Господин Митволь находится под арестом по делу о хищении почти 1 млрд руб., выделенных из бюджета на строительство красноярского метро.

Проверку проводит военное следственное управление главного военного следственного управления СКР по Красноярскому краю. Уголовное дело в России пока не возбуждено. «В Арабских Эмиратах, по данным следствия, проверку проводят местные правоохранительные органы»,— сказал источник российского госагентства.

Бывший замглавы Росприроднадзора, владелец Красноярского треста инженерно-строительных изысканий Олег Митволь был задержан летом 2022 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Бывший чиновник признал вину и подписал соглашение о сотрудничестве. В марте суд в Красноярске продлил арест господина Митволя до 24 мая.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Олегу Митволю прописали следственный изолятор».

Леонид Уварчев

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