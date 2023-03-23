Олегу Митволю прописали следственный изолятор

В Красноярске суд продлил до 24 мая арест бывшего замглавы Росприроднадзора, владельца Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (ТИЗИС) Олега Митволя. Экс-чиновник обвиняется в хищении почти 1 млрд руб., выделенных из бюджета на строительство красноярского метро. Подследственный в судебном заседании участвовал дистанционно, поскольку находится в местном противотуберкулезном диспансере, где проходит лечение двусторонней пневмонии. Отметим, что незадолго до заседания краевая прокуратура завершила проверку жалобы заключенного на плохие условия его содержания в СИЗО-1 и оказание медпомощи, не выявив серьезных нарушений. Признавший вину Олег Митволь остается единственным из фигурантов дела, кто по-прежнему остается в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даже выявленные у Олега Митволя в тюремной больнице новые заболевания не повлияли на суд, продливший ему срок ареста

Фото: Из семейного архива Даже выявленные у Олега Митволя в тюремной больнице новые заболевания не повлияли на суд, продливший ему срок ареста

Фото: Из семейного архива

Центральный райсуд Красноярска рассматривал ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей владельца ТИЗИС Олега Митволя несколько часов. Обвиняемый участвовал в судебном заседании в режиме видеоконференции, поскольку сам находился в краевом противотуберкулезном диспансере №1, где проходит лечение обнаруженной у него еще в феврале обширной двусторонней пневмонии. По данным “Ъ”, представитель следствия, выступая во время заседания, привел стандартные доводы в обоснование своего обращения, посчитав, что, находясь на свободе, Олег Митволь может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить улики по делу и т. п. В свою очередь, адвокат Александр Обозов, представляющий интересы бизнесмена, выступил против удовлетворения ходатайства. В частности, адвокат напомнил суду, что аналогичные аргументы приводились следователем и ранее, при этом никаких доказательств их обоснованности так и не было представлено. При этом его подзащитный, подчеркнул адвокат, еще летом 2022 года признал вину и, подписав с прокуратурой соглашение о сотрудничестве, частично погасил ущерб по делу. Также защитник обратил внимание суда и на резкое ухудшение состояние здоровья его клиента, который, отметил защитник, нуждается в постоянном медицинском уходе и лечении как хронических, так и новых заболеваний, выявленных при недавнем обследовании в тюремной больнице. Эти и другие обстоятельства, по мнению господина Обозова, дают весомые основания для отказа в удовлетворении ходатайства и избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Однако, выслушав мнения сторон, суд поддержал позицию следствия, продлив срок ареста экс-замглавы Росприроднадзора до 24 мая этого года.

При этом стоит отметить, что в следственный изолятор Олег Митволь попадет лишь после завершения курса лечения, которое может затянуться на несколько недель. Как пояснила “Ъ” жена подследственного Людмила Митволь, у ее мужа, помимо пневмонии, врачами были обнаружены также рубцы в легком и опухоль в пищеводе. «Как при таком медицинском заключении можно настаивать на продлении ареста, я не понимаю,— отметила госпожа Митволь.— У меня сложилось ощущение, что Олега просто не хотят выпускать из изолятора живым».

Интересно, что незадолго до судебного заседания краевая прокуратура завершила проверку жалобы арестанта на условия его содержания в СИЗО-1, а также оказываемую ему медицинскую помощь. Напомним, что 2 февраля у Олега Митволя резко ухудшилось состояние здоровья и он с повышенной температурой был экстренно госпитализирован. Однако серьезных нарушений проверяющие не обнаружили: так, согласно выводам прокуратуры, уровень естественного освещения, влажности, а также температурный режим камеры, в которой содержался господин Митволь, соответствуют установленным требованиям. Что же касается медпомощи, то претензии у краевой прокуратуры возникли лишь к ведению тюремными врачами документации, соблюдению ими правил проведения диагностических исследований и приема пациентом лекарственных препаратов.

Бывший заместитель главы Росприроднадзора, ныне бизнесмен Олег Митволь, как ранее сообщал “Ъ”, является основным фигурантом уголовного дела о хищении почти 1 млрд руб., выделенных из бюджета на строительство красноярского метро. Господин Митволь в июле 2022 года был задержан оперативниками ФСБ в аэропорту Внуково, после чего его доставили в Красноярск, где экс-чиновнику было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Расследованием обстоятельств хищения занимается следственный отдел УФСБ по Красноярскому краю.

Согласно материалам дела, компания господина Митволя ТИЗИС, являясь основным исполнителем амбициозного метропроекта, получила из бюджета 975,2 млн руб. Эти деньги должны были пойти на инженерные изыскания и разработку проектной документации метрополитена, однако этих работ, по версии следствия, произведено не было.

Помимо господина Митволя фигурантами расследования также являются бывший глава транспортного управления края Константин Мандров и экс-министр транспорта Красноярского края Константин Димитров, которому инкриминируется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Владислав Трифонов