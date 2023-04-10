На биржу завезли бензин

Несмотря на рост цен на нефть, ослабление рубля, ремонты на НПЗ и начало сезона высокого спроса на топливо, оптовые цены на бензин внутри РФ не увеличиваются. Как полагают участники рынка и эксперты, низкие цены во многом обусловлены значительным уровнем предложения и запасами на НПЗ. Кроме того, пока НПЗ не в полной мере вошли в весенние ремонты, а среднесуточный уровень нефтепереработки в апреле выше, чем в предыдущие два месяца. По мнению экспертов, в ближайшие две недели устойчивого роста цен на топливо не предвидится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Стоимость бензина на СПбМТСБ в апреле снижается относительно мартовских значений. Так, по данным биржи, за месяц АИ-92 и АИ-95 подешевели на 4,6% и 1%, до 45,6 тыс. и 50,8 тыс. руб. за тонну соответственно. 10 апреля стоимость АИ-92 выросла на 0,16%, а АИ-95, напротив, подешевел на 0,93%.

Цены на бензин возобновили снижение в первой половине марта, а до этого в течение нескольких недель демонстрировали непрерывный аномальный рост, что собеседники “Ъ” связывали с высокими показателями экспорта, несмотря на вступивший в силу 5 февраля потолок цен на российские нефтепродукты, а также с увеличением закупок топлива участниками рынка на фоне сокращения с апреля демпферных субсидий. Согласно потолку цен на нефтепродукты, компаниям из ЕС и стран G7 нельзя оказывать услуги по морской транспортировке и страхованию российского топлива, если цена продажи превышает установленный лимит — $100 за баррель бензина и дизтоплива.

В прежние годы в апреле топливо дорожало из-за снижения объема предложения, обусловленного сезонным повышением спроса и одновременным уходом на ремонтные работы НПЗ крупнейших нефтекомпаний.

При этом, по словам источников “Ъ”, нефтекомпании за первые пять дней апреля перерабатывали около 788 тыс. тонн нефти в сутки — это даже больше, чем в феврале и марте, когда среднесуточный уровень переработки не поднимался выше 780 тыс. тонн.

Объем переработки не сократился и несмотря на намерение правительства снизить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки в марте.

Сдерживающим фактором для подорожания топлива является высокий уровень запасов бензина на нефтебазах и НПЗ — около 2 млн тонн. К подорожанию топлива могло привести увеличение нетбэков из-за ослабления рубля и роста цен на нефть в апреле, но высокий уровень предложения препятствует увеличению цен.

Тенденция к профициту топлива на российском рынке наметилась в начале прошлого года. В результате западных санкций против РФ из-за начала боевых действий на Украине многие европейские трейдеры отказались от закупок российского топлива. Это привело к снижению стоимости топлива, которая до сих пор не восстановилась до досанкционного уровня.

Низкие оптовые цены на топливо увеличивают привлекательность его продаж на заправках. В предыдущие годы правительство неформально сдерживало рост розничных цен в пределах инфляции, но в 2022–2023 годах АЗС практически не поднимали цены в условиях обвалившейся стоимости топлива в оптовом сегменте. Так, в 2022 году бензин на заправках подорожал лишь на 0,9% при годовой инфляции более чем 11,9%, по данным Росстата.

«Цены на бензины на внутреннем рынке не растут из-за сохранения достаточных запасов товара у независимых участников рынка и роста запасов у нефтяных компаний,— отмечает независимый эксперт Михаил Турукалов.— Да и фактор ремонтов еще не успел проявиться в полной мере: переработка нефти и производство бензинов пока держатся на мартовском уровне». Он также сомневается, что в ближайшие две недели будет наблюдаться устойчивый рост цен на бензин.

Дмитрий Козлов