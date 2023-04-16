За себя, но не за того парня

Верховный суд Чувашии частично удовлетворил иск группы жителей региона к Госсовету (парламенту) республики, лишив депутатов права голосовать за своих отсутствующих коллег. В руководстве Госсовета наличие такой нормы в регламенте объясняли тем, что у работающих на непостоянной основе парламентариев не всегда есть возможность лично присутствовать на заседаниях. Но суд прислушался к истцам, которые заявили, что голосование «по доверенности» не предусмотрено ни федеральными, ни республиканскими законами.

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Фото: Государственный Совет Чувашской Республики Госсовет Чувашии

Фото: Государственный Совет Чувашской Республики

Резолютивную часть решения по иску 12 граждан к Госсовету Чувашии судья Верховного суда республики Татьяна Евлогиева огласила 13 апреля. Она постановила признать недействующими нормы регламента Госсовета, позволяющие депутату, работающему на непрофессиональной основе, передавать свой голос другому депутату «в связи с отсутствием на заседании по уважительным причинам». Истцы также оспаривали пункт о том, что профессиональный депутат в случае отсутствия на сессии вправе направить спикеру Госсовета заявление с выражением «своей позиции по любому вопросу повестки дня», но в удовлетворении этого требования судья отказала.

Как указывалось в иске, оспоренные положения регламента позволяют депутатам уклоняться от исполнения своих прямых обязанностей и не принимать личного участия в сессиях парламента, что приводит к нарушению правового смысла закона «О статусе депутата Госсовета Чувашской Республики».

А такие упомянутые в регламенте основания для передачи голоса, как отпуск и командировка, не являются уважительной причиной для невыполнения депутатом своих обязанностей, настаивали заявители.

Кроме того, они подчеркивали, что «право голосования депутата за других депутатов не предусмотрено» ни законами РФ, ни законами Чувашской Республики.

«Мы множество раз наблюдали на сессиях не заполненный депутатами зал заседаний,— рассказал «Ъ» представитель истцов, юрист Вячеслав Медведев.— Но по итогам голосований отсутствующие депутаты голосовали. Фокус, как мы выяснили, оказался прост: отсутствующие депутаты передавали свой голос для голосования коллегам, и те от их имени нажимали кнопку "по доверенности". Проделывать это депутатам позволяют нормы регламента Госсовета, поэтому мы обратились в суд».

В своих письменных возражениях на иск председатель Госсовета Леонид Черкесов, в частности, отметил, что большинство депутатов Госсовета, работающих без отрыва от основной деятельности, «замещают руководящие должности в образовательных учреждениях и учреждениях здравоохранения, крупных финансовых, сельскохозяйственных и промышленных предприятиях и организациях».

И «в связи с необходимостью исполнения своих трудовых и служебных обязанностей у данных депутатов не всегда есть возможность принять личное участие в сессиях», объяснял спикер.

В свою очередь, представители юридической службы Госсовета во время суда заявляли, что в законах РФ и Чувашии нет прямого запрета на передачу депутатами голоса, а аналогичные чувашским нормы действуют в 20 субъектах РФ, не назвав, впрочем, конкретных регионов.

Комментируя «Ъ» решение суда, Вячеслав Медведев сказал, что суд «согласился с позицией истцов» и теперь «отпуск, командировка и т. д. не являются уважительной причиной для невыполнения депутатом своих обязанностей».

По его словам, в ряде регионов действительно разрешено передавать голос от одного депутата к другому, но в большинстве субъектов РФ такой нормы нет. Юрист также напомнил, что в Госдуме с 2016 года голосование за другого депутата считается нарушением регламента и, в отличие от Чувашии, «полупустого зала и массового голосования по доверенностям» там нет.

Пресс-секретарь председателя Госсовета Виктор Вавилкин заявил «Ъ», что в парламенте пока воздерживаются от комментариев. «Решение будет принято после получения Госсоветом мотивировочной части решения суда»,— пояснил он.

Лидер фракции ЛДПР в Госсовете, координатор Чувашского отделения партии Константин Степанов назвал тему актуальной, подтвердив «Ъ», что сессии парламента Чувашии нередко проходят при полупустом зале. По его словам, данный вопрос не раз обсуждался в Госсовете, в регламент вносились разные поправки, но ситуация не изменилась. Хотя сессии проводятся раз в месяц, длятся, как правило, один день и «каждому депутату вполне по силам выполнить свои обязанности и лично участвовать в работе сессии», заключил господин Степанов.

Олег Ерусланов, Чебоксары