В Казахстане возбудили 10 уголовных дел по фактам участия граждан в военных действиях на Украине

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана расследует десять уголовных дел по фактам участия казахстанцев в военных действиях на Украине, сообщил КНБ агентству КазТАГ. Какие-либо подробности о фигурантах дел не приводятся, в том числе неизвестно, на чьей стороне они воюют. По ст. 172 УК Казахстана за участие в иностранных вооруженных конфликтах предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

В июне 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил Владимиру Путину, что Казахстан не будет признавать ДНР и ЛНР как «квазигосударственные» образования. В казахстанском МИДе пояснили, что страна в вопросе присоединения территорий к РФ исходит из принципа целостности государств. В октябре Казахстан призывал своих граждан покинуть Украину на фоне участившихся ракетных ударов России по гражданской инфраструктуре Украины, а также рассматривал эвакуацию своего посольства.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер