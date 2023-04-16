Мосбиржа сообщила о росте числа попыток дестабилизировать цены на акции

В январе и феврале Московская биржа зафиксировала восемь попыток дестабилизации цен на акции, сообщил РБК директор департамента рынка акций биржи Борис Блохин. По его словам, за весь 2022 год было 13 таких случаев. Биржа готовится ввести новые инструменты регулирования, согласованные с Центробанком (ЦБ) и участниками рынка.

«Причем если раньше такие случаи наблюдались в очень неликвидных бумагах и весь этот рост происходил на объемах в 10–30 млн руб., то в январе—феврале некоторые бумаги попадали в топ по объему торгов за день с объемом свыше миллиарда»,— рассказал господин Блохин. По его мнению, возможность резких необоснованных движений цен на акции связана с недостаточным информированием.

Глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях подтвердил, что в этом году регулятор «стал чаще общаться с рынком по таким историям». Он утверждает, что в основном участниками недобросовестных практик выступают физлица, причем не всегда умышлено. «Зачастую вопрос недобросовестных практик с их стороны (физлиц.— "Ъ") — это вопрос финансовой грамотности, понимания, как рынок работает, и того, что можно делать на нем, а что нельзя»,— пояснил представитель ЦБ.

Борис Блохин рассказал, что у Мосбиржи есть ряд инструментов противодействия повышенной волатильности цен, но планируются и дополнительные меры. «Мы сужаем ценовой коридор для бумаги до 10% вместо стандартных +/– 40%, если видим, что цена резко и сильно изменяется без каких-либо значимых корпоративных событий или новостей... Несмотря на то что с середины февраля до текущего момента не было ни одного случая, когда нам приходилось сужать ценовые коридоры, мы понимаем, что нужны дополнительные меры»,— уточнил он.

В частности, биржа обсудила с ЦБ и участниками рынка увеличение шага цены по ряду низколиквидных бумаг, то есть минимального значения, на которое может меняться стоимость бумаги. «Также в планах — сужение ценовых коридоров для бумаг, торгуемых со стопроцентным обеспечением, по которым были зафиксированы аномальные отклонения цен»,— добавил господин Блохин. Когда могут ввести новые инструменты реагирования, неизвестно.

О планах Мосбиржи ввести новые меры для борьбы с аномальными скачками цен на акции стало известно еще в марте. Представитель площадки говорил, что обсуждаются два возможных механизма: дискретные аукционы по всем акциям при значительном отклонении стоимости, а также введение более узких ценовых коридоров для бумаг с небольшим free-float (число акций в свободном обращении).

Подробности — в материале «Ъ FM» «Мосбиржа проследит за котировками».

Лаура Кеффер