Мосбиржа проследит за котировками

Мосбиржа планирует ввести новые меры для борьбы с аномальными скачками цен на акции. Речь идет о бумагах третьего эшелона, активность торгов которыми резко выросла с начала этого года, сообщил РБК представитель площадки. Обсуждаются два возможных механизма: дискретные аукционы по всем акциям при значительном отклонении стоимости, а также введение более узких ценовых коридоров для бумаг с небольшим free-float (число акций в свободном обращении).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Пока это только дискуссия — консультации ведут Мосбиржа, Центробанк и участники рынка. Скорее всего, обе эти меры в финальный вариант не пройдут, полагает генеральный директор управляющей компании «Спутник — Управление Капиталом» Александр Лосев: «Дискретный аукцион — это всегда полезная мера. Она заставляет участников рынка немножко задуматься, а также препятствует некоторым алгоритмическим инструментам, которые разгоняют цены в любую сторону, осознанно иногда это закладывается в алгоритмы или случайно.

Что касается введения каких-то ценовых диапазонов, это глупо. Те, кто занимается получением дополнительной прибыли с акций третьего эшелона, должен нести риски и ответственность за свои действия. А рынок наказывает ценой. И что значит выросла на 30-50%? Любая сделка между двумя неаффилированными лицами априори является рыночной. Значит, просто рыночная цена выросла на 50%. Считать, что такое хорошо и что такое плохо, — не дело биржи. Биржа — это площадка, на которой производится торговля».

Мосбиржа уже использует некоторые механизмы контроля за аномальным изменением котировок. С 2019 года применяется схема временного сужения ценового коридора при существенном отклонении цен акций, если каких-либо значимых корпоративных событий и новостей для этого нет. Если площадка введет новое ужесточение, могут пострадать и добросовестные игроки, предупреждает эксперт компании «БКС Мир Инвестиций» Евгений Миронюк:

«Ликвидность таких бумаг, скорее всего, снизится, и это минус. То есть средства физлиц будут перетекать в другие акции, скорее всего, первого и второго эшелона.

Физических лиц сложно разделить на спекулянтов и не спекулянтов, поскольку сейчас четверо из пяти инвесторов — розничные. Они часто торгуют внутри дня или совершают большое количество сделок внутри месяца. Тем не менее мы вряд ли увидим резкий рост объема торгов в более капитализированных бумагах. Не надо забывать, что это спекулятивные средства, и ранее они использовались для того, чтобы получить какую-то большую прибыль за счет нерыночных движений, попытки двинуть котировки за счет средств одного или нескольких инвесторов».

В начале марта Центробанк выпустил обзор рисков, в котором указал на то, что пузыри в котировках низколиквидных акций создают риски для всего российского рынка. Регулятор отметил, что краткосрочной взрывной рост цен на бумаги третьего эшелона в начале года происходил на фоне повышенного спроса у розничных инвесторов. При этом каких-либо новостей со стороны эмитентов, которые объясняли бы этот спрос, не было. После всплеска волатильности в течение нескольких дней цены скорректировались, однако котировки отдельных бумаг до прежних значений так и не опустились.

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Светлана Белова