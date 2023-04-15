В результате обстрела в Курской области загорелся дом и сарай

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли поселок Теткино Глушковского района. В результате обстрела загорелся дом и сарай, а также обесточена улица Ленина. По предварительной информации, пострадавших при обстреле нет, заявил губернатор.

«Пожарные сейчас борются с огнем. В обязательном порядке окажем всю необходимую помощь владельцам»,— добавил господин Старовойт в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня, 15 апреля, курский губернатор заявил, что вооруженные силы Украины дважды обстреляли приграничные территории Глушковского района. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Из-за обстрелов частично обесточены поселок Теткино и соседнее село Попово-Лежачи, добавил господин Старовойт.

В Курской области с апреля 2022 года повышен уровень террористической опасности. Для обеспечения безопасности в регион направляли дополнительные войска. 10 апреля 650 жителей двух курских сел остались без света из-за обстрела.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов