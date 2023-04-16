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Коммерсантъ FM
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Украинские военные рассказали о «беспрецедентных боях» в Бахмуте

В Бахмуте (Артемовск) идут «беспрецедентные бои» в городской застройке, заявил представитель восточной группировки войск украинской армии Сергей Череватый. По его словам, украинские военные ставят своей целью «стачивать боеспособность врага».

«Сегодня непосредственно в городской застройке происходят беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои»,— сказал господин Череватый в эфире телемарафона (цитата по УНИАН).

Ожесточенные бои проходят в Бахмуте с лета 2022 года. В них в том числе принимают участие бойцы частной военной компании «Вагнер». Ее основатель Евгений Пригожин ранее в апреле говорил, что длительная битва за город «крайне выгодна российским войскам». По информации СМИ, у украинских и американских военных разный взгляд на необходимость сохранения за Украиной контроля над Бахмутом. Киев выступает за продолжение обороны города и усиление операции. По мнению Белого дома, отступление ВСУ от Бахмута не будет иметь стратегического значения.

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

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