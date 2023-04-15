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Коммерсантъ FM
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В Москве возбуждено уголовное дело после публикации видео с сожжением Корана

Главное управление МВД по Москве возбудило уголовное дело по факту осквернения Корана в столице. По какой статье, не уточняется. Ранее в Telegram-каналах распространили видео с сожжением Корана.

Полиция предполагает, что видео было записано на территории Восточного округа столицы. «Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, установление и задержание подозреваемого»,— говорится в сообщении ГУ МВД по Москве.

Глава Чечни Рамзан Кадыров со ссылкой на специалистов ранее заявил, что видео было отправлено на Украину еще до того, как оно стало «тиражироваться в мессенджерах». Он обратил внимание, что оно было снято на фоне Святого озера в Косино-Ухтомском районе, где недавно проходили протесты против строительства мечети. Московские власти ранее объявили о решении перенести место строительства новой мечети. Господин Кадыров отметил, что считает подозрительным появление видео после того, как этот конфликт был разрешен.

Леонид Уварчев

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