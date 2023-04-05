Собянин перенес место строительства новой мечети от Святого озера к метро «Косино»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что место расположения мечети, которую должны были построить возле Святого озера в Косино-Ухтомском районе будет изменено. Под строительство мечети выделят участок недалеко от метро «Косино». Также он сообщил, что размер мечети будет намного меньше, чем сообщалось ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Сергей Собянин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Мэр города подчеркнул, что решения правительства Москвы по поводу строительства не было — само предложение только рассматривалось на комиссии. Господин Собянин сослался на обращения от патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Равиля Гайнутдина, которые просили найти для мечети другое место.

«Под ее строительство будет выделен земельный участок недалеко от метро "Косино", между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАДом. В шаговой доступности от станций метро и МЦД»,— сообщил господин Собянин в Telegram.

«С одной стороны, мечеть не будет мешать жителям близлежащих домов. С другой — будет находиться в хорошей транспортной доступности. Участок вокруг мечети будет благоустроен и доступен для прогулок точно так же, как мы делаем и по православным храмам»,— добавил мэр.

Как заверил Сергей Собянин, новая мечеть будет «весьма скромной»: на 2,5 тыс. кв. м, а не 40 тыс. кв. м, как утверждалось ранее.

С марта в Косино-Ухтомском районе Москвы жители протестуют против строительства мечети у Святого озера, которое считается почитаемым у православных. Противников строительства критиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, зачинщики протестов действуют в интересах западных спецслужб и пытаются внести раскол между гражданами России. «Если все эти участники митинга всей душой и сердцем вышли с идеей защиты русской земли, то вперед в окопы с автоматом!» — писал глава региона в своем Telegram-канале.

Анастасия Ларина