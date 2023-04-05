Собянин перенес место строительства новой мечети от Святого озера к метро «Косино»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что место расположения мечети, которую должны были построить возле Святого озера в Косино-Ухтомском районе будет изменено. Под строительство мечети выделят участок недалеко от метро «Косино». Также он сообщил, что размер мечети будет намного меньше, чем сообщалось ранее.
Сергей Собянин
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Мэр города подчеркнул, что решения правительства Москвы по поводу строительства не было — само предложение только рассматривалось на комиссии. Господин Собянин сослался на обращения от патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Равиля Гайнутдина, которые просили найти для мечети другое место.
«Под ее строительство будет выделен земельный участок недалеко от метро "Косино", между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАДом. В шаговой доступности от станций метро и МЦД»,— сообщил господин Собянин в Telegram.
«С одной стороны, мечеть не будет мешать жителям близлежащих домов. С другой — будет находиться в хорошей транспортной доступности. Участок вокруг мечети будет благоустроен и доступен для прогулок точно так же, как мы делаем и по православным храмам»,— добавил мэр.
Как заверил Сергей Собянин, новая мечеть будет «весьма скромной»: на 2,5 тыс. кв. м, а не 40 тыс. кв. м, как утверждалось ранее.
С марта в Косино-Ухтомском районе Москвы жители протестуют против строительства мечети у Святого озера, которое считается почитаемым у православных. Противников строительства критиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, зачинщики протестов действуют в интересах западных спецслужб и пытаются внести раскол между гражданами России. «Если все эти участники митинга всей душой и сердцем вышли с идеей защиты русской земли, то вперед в окопы с автоматом!» — писал глава региона в своем Telegram-канале.