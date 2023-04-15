Кадыров связал видео сожжения Корана в Москве с «украинскими провокаторами»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал появившееся в сети видео с сожжением Корана у Святого озера в Москве. По его словам, специалисты уже установили, что видео было отправлено на Украину еще до того, как оно стало «тиражироваться в мессенджерах». Он заявил, что «украинским провокаторам» не впервой сжигать Священное Писание.

«Технари уже установили, что видео было отправлено на Украину еще до того, как оно стало тиражироваться в мессенджерах. Украинским провокаторам не впервой сжигать Священное Писание так же, как это любят делать всякие либеральные правозащитники на Западе. В ближайшее время личность провокатора будет установлена, он понесет заслуженное наказание»,— написал глава Чечни в Telegram.

Рамзан Кадыров заявил, что поиском человека, который сжег Коран, занимаются специалисты и руководство ФСБ, которые отслеживают информационный след ролика, а также «его специалисты». Кроме того, к расследованию подключила свои ресурсы и мэрия Москвы, добавил глава республики.

Святое озеро в Косино-Ухтомском районе Москвы, на фоне которого снято видео с сожжением Корана, является почитаемым местом у православных. С марта в районе озера проходили протесты против строительства мечети. 5 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении перенести место строительства новой мечети.

«Мне сразу показалось подозрительным, что это видео появилось после того, как решился вопрос со строительством мечети в Москве. Ведь конфликт исчерпан, все стороны остались при своем — спорной ситуации уже нет»,— отметил в своем посте Рамзан Кадыров.

Он заявил, что ролик с сожжением священной книги — это провокация, которая не нужна ни мусульманам, ни православным. По его мнению, надругательства над Кораном — это «визитная карточка и инструмент западных либеральных провокаторов».

Ранее сегодня, 15 апреля, в Telegram-каналах начал распространяться ролик, в котором неизвестный сжигает Коран на фоне Святого озера в Москве. Видеозапись сопровождается надписью: «Москва для русских, знайте свое место».

Эрдни Кагалтынов