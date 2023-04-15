Что происходит после ввода войск России на Украину. День 416-й

Власти ФРГ выступают за включение атомного сектора РФ в 11-й санкционный пакет ЕС. Премьер Украины Шмыгаль заявил, что наступление ВСУ начнется в ближайшее время. Патриарх Кирилл в Пасхальном послании призвал народы России, Украины и Белоруссии к миру. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

11:23. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские военные дважды обстреляли приграничные территории Глушковского района. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

10:59. Премьер Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что контрнаступление украинских войск начнется «в ближайшее время».

10:52. G7 направила Швейцарии письмо с критикой ее работы по блокировке подсанкционных российских активов. Страны объединения обеспокоены возможностями обхода ограничений. Берн назвал обвинения необоснованными.

10:52. Администрация Джо Байдена решила выделить Украине еще $4,9 млрд бюджетной помощи через механизмы Всемирного банка, сообщил Госдепартамент.

10:51. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва по итогам поездки в Китай обратился к США и Евросоюзу с призывом приложить усилия для разрешения российско-украинского конфликта.

10:51. В Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону поступило уголовное дело в отношении гражданина Украины, уроженца Донецка Григория Синченко. Его обвиняют в шпионаже, диверсиях и еще более 40 преступлениях на территории Донецкой народной республики. Заседание пока не назначено, сообщил представитель суда ТАСС.

10:50. Правительство Германии выступает за включение российского атомного сектора в 11-й пакет санкций Евросоюза (ЕС), заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Он считает, что РФ использует зависимость от ее энергоресурсов для оказания давления.

10:50. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко приехал в Мариуполь. Он вместе с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным сходил на местный рынок и в аптеку, где ознакомился с уровнем цен. Также они посетили Свято-Никольский кафедральный собор, отремонтированный после обстрелов.

10:47. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пасхальном послании затронул тему военной операции на Украине. Он выразил надежду на то, что народам России, Украины и Белоруссии будет дарован «прочный и справедливый мир».