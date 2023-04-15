Силы быстрого реагирования Судана заявили о захвате аэропорта и двух авиабаз

Силы быстрого реагирования (СБР) Судана, которые сегодня, 15 апреля, вступили в активное противостояние с регулярными вооруженными силами (ВС) страны, объявили о захвате нескольких объектов. Они заявили о контроле над военными авиабазами в Джебель-Аулии и Мерове, сообщает египетское издание Egypt Today Network.

Также СБР объявили о взятии под контроль военных объектов в Эль-Фашере, включая корпус связи, медицинский корпус и аэропорт Эль-Фашера, и о взятии под контроль 1-й мотострелковой бригады и захвате ее транспортных средств.

СБР созданы в 2013 году. В начале апреля было отложено подписание соглашения, которое предполагало создание переходной гражданской власти в стране. Причиной переноса стала необходимость согласования интеграции СБР в состав ВС.

Мария Федотова