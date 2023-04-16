Под санкции Украины попали «СКБ Контур» и еще 11 уральских компаний

Украина ввела санкции против 254 юрлиц, в том числе против крупных IT-компаний. Согласно указу, опубликованному на официальном сайте украинского президента, под санкции попали уральская IT-корпорация «СКБ Контур» и группа компаний «Промэлектроника» (Торговый дом «Промэлектроника», «Ай-Си Контракт», «Виланд Электрик Рус»), занимающихся реализацией электронных компонентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Всего ограничительные меры введены в отношении 12 компаний из Екатеринбурга. Среди них также находятся:

«Адванта консалтинг» и «Адванта софт» (занимаются разработкой и внедрением программного обеспечения для управления проектами)

«Гетчипс» (занимается торговлей компонентов промышленной автоматизации и электроники)

«Интеграция» (производство элементов электронной аппаратуры)

НПЗ «Промэлектроника» (компания в области железнодорожной автоматики и телемеханики)

«Айдеко» (производитель программных продуктов для обеспечения сетевой безопасности)

«ПЛМ Урал» (IT-компания, занимается внедрением программных комплексов систем автоматизированного проектирования)

Уральский центр систем безопасности (занимается созданием и модернизацией основных составляющих IT-систем современного предприятия)

Ограничения введены также против «Яндекса», «Рамблера» и «Компании ВК» (ее «дочки»: Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен»).

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте