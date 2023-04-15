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Ян Непомнящий победил Дин Лижэня в пятой партии матча за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами обыграл китайского шахматиста Дин Лижэня в пятой партии матча за звание чемпиона мира. Счет в матче после пяти партий составляет 3:2 в пользу Непомнящего. Встреча прошла в Астане.

Ян Непомнящий и Дин Лижэнь

Ян Непомнящий и Дин Лижэнь

Фото: David Llada / Flickr

Ян Непомнящий и Дин Лижэнь

Фото: David Llada / Flickr

Шестая партия пройдет 16 апреля и начнется в 12:00. В следующем поединке с китайским шахматистом Непомнящий сыграет черными фигурами.

Предыдущая встреча прошла 13 апреля. Тогда Лижэнь сумел сравнять счет в матче (2:2), обыграв Непомнящего в четвертой партии. Партий с классическим контролем времени регламентом матча предусмотрено 14.

Подробнее — в материале «Яна Непомнящего подвело качество».

Эрдни Кагалтынов

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