Магазины Pull&Bear под брендом Dub откроют в России через несколько недель

Магазины марки одежды Pull&Bear под новым брендом Dub планируют возобновить работу в России через несколько недель. Об этом говорится на сайте бренда, точная дата открытия не приводится.

«Мы стартуем через несколько недель. Пока не торопитесь и просто расслабьтесь. Скоро увидимся»,— сообщается на официальном сайте. Там также указано, что ожидается открытие 14 магазинов в Москве и Подмосковье.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщал, что более 200 магазинов ушедшего из России Inditex (владеет брендами Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Stradivarius) откроются в мае под названиями Maag, Dub, Ecru, Vilet. Кто стал новым собственником сети, он не уточнил. Испанская Inditex приостановила работу в России в марте 2022 года, а год спустя решила окончательно закрыть 269 из 514 магазинов в России.

Лаура Кеффер