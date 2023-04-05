Inditex подобрали замену

Новый владелец российского бизнеса Inditex (Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius) намерен открыть не менее 12 торговых точек на ее площадях в Санкт-Петербурге. Им станет Fashion And More Management DMCC, которая может быть связана с Daher Group. В апреле-мае магазины должны начать работу под брендами Maag и Dub. На начальном этапе новые объекты смогут вызвать интерес у покупателей, но выйти на сопоставимый с прежним объем продаж будет непросто, предупреждают эксперты.

На площадях ушедшей из России Inditex в Санкт-Петербурге и Ленобласти откроется 12 новых магазинов. Торговые точки под брендами Maag и Dub запустятся в комплексах «Галерея», «Европолис», «Лето», «Мега Дыбенко», «Мега Парнас», указано на сайтах торговых сетей. Еще один магазин Maag займет площади в доме Мертенса на Невском проспекте, 21, Dub — в торговом центре «Сити Молл». Сейчас идет набор сотрудников в новые объекты, следует из данных портала HeadHunter. Вчера замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал РБК, что магазины откроются в апреле-мае и будут работать под специально разработанными для России торговыми марками. Предполагается, что бывшие магазины Zara будут работать под вывеской Maag, Pull & Bear — Dub, на смену торговым точкам Bershka придет Ecru, а Stradivarius — Vilet.

В Daher Group, «Галерее», доме Мертенса и Fort Group не ответили «Ъ-СПб». В Malltech (собственник ТЦ «Лето») и Ingka Centers (владеет комплексами «Мега») отказались от комментариев.

Испанская Inditex является одним из крупнейших ритейлеров мира. В ее управлении находятся торговые сети Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Stradivarius, Massimo Dutti. В марте прошлого года компания объявила о приостановке деятельности в России на фоне специальной военной операции. Местный рынок обеспечивал Inditex 8,5% в структуре мировой прибыли. В начале этого года стало известно, что бизнес компании в России покупает Daher Group, которой должно перейти 245 магазинов. Еще 269 магазинов в стране Inditex собиралась закрыть. У Daher Group уже есть активы в рознице. Ей принадлежит ливанская компания Azadea Group, которая развивает по франшизе торговые марки Mango, Calzedonia, Adidas. В Минпромторге вчера назвали покупателем бизнеса Inditex Fashion And More Management DMCC, не уточнив, имеет ли она отношение к Daher Group.

Перезапуск магазинов займет от трех до шести месяцев в зависимости от степени готовности девелоперов к этому процессу и запаса коллекции, отмечает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. В условиях высокой вакансии новый собственник мог договориться с владельцами торговых комплексов о выгодных условиях аренды, добавляет партнер One Story Ольга Сумишевская.

При этом заменить Zara и другие бренды Inditex будет непросто, поскольку они были трафикообразующими для торговых центров, полагает генеральный директор агентства Infoline Иван Федяков. Скорее всего, на первом этапе объем продаж в магазинах будет как минимум на 50% ниже, чем у его предшественника, ожидает эксперт. По его словам, опросы показывают, что 70% потребителей недовольны ассортиментом ритейлеров, которые пришли на смену ушедшим из России игрокам.

В более длительной перспективе эффективность работы торговых точек будет зависеть от инвестиций в продвижение, поскольку процесс привыкания к новым брендам занимает до полугода, объясняет госпожа Сумишевская. Однако сейчас выход на российский рынок новых брендов, как правило, не сопровождает активная маркетинговая и рекламная кампания, констатирует господин Федяков. Первые открытия магазины должны вызвать интерес у потребителей и привлечь трафик в торговые центры, но не факт, что он сохранится в долгосрочной перспективе, указывает госпожа Хакбердиева.

На начало 2023 года средний уровень вакансии в торговых центрах Санкт-Петербурга составил 10,6%. Тем не менее операторы торговых центров постепенно заполняют пустующие площади. За три месяца этого года в основных торговых комплексах города было открыто более 40 новых магазинов и заведений, что на 25% больше, чем в первом квартале 2022 года, подсчитали в Nikoliers. Еще 30 торговых точек будет запущено в ближайшее время, добавляют в компании.

Константин Куркин, Вячеслав Калашников