Силуанов освобожден от обязанностей полпреда России в совете Евразийского банка развития

Министр финансов Антон Силуанов освобожден от исполнения обязанностей полпреда России в совете Евразийского банка развития (ЕАБР). Соответствующее распоряжение правительства опубликовано 15 апреля на портале правовой информации. Полпредом РФ в совете ЕБАР он был назначен в сентябре 2012 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Решение принято в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях, говорится в документе от 14 апреля. Господин Силуанов освобожден от исполнения обязанностей полномочного представителя до последующего назначения своего преемника.

ЕАБР — многосторонний институт развития, призванный способствовать становлению и развитию рыночной экономики его государств-участников. В ЕАБР, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Подводя в середине 2022 года итоги работы банка за 2021 год, Антон Силуанов заявил, что ЕАБР досрочно завершил реализацию принятой стратегии на 2018–2022 годы, выполнив поставленные перед ним задачи и достигнув контрольных показателей.

В декабре 2022 года часть пакета акций ЕАБР, принадлежащего РФ, в объеме 321 тыс., была равномерно перераспределена между остальными государствами-участниками. В результате доля РФ в ЕАБР с уставным капиталом $7 млрд (7 млн акций по $1 тыс.) снижается с 66% до 44,8%, а контрольного пакета в нем не будет ни у одной из стран.

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