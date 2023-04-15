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Писателя Эдуарда Багирова похоронили в Нижегородской области

Похороны писателя Эдуарда Багирова прошли на сельском кладбище в Нижегородской области. Его похоронили рядом родственниками по материнской линии, сообщили в районной администрации.

«Гроб с телом Эдуарда сегодня утром привезли из Москвы, после чего состоялись похороны. Его похоронили на сельском кладбище возле деревни Горицы»,— рассказали «РИА Новости» в администрации.

Эдуард Багиров умер 12 апреля в возрасте 47 лет. По данным блогера Ильи Варламова (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), писатель неделю находился в коме после того, как у него отказали все органы. 14 апреля на Троекуровском кладбище состоялась церемония прощания с господином Багировым.

Эдуард Багиров — автор романов «Гастарбайтер», «Любовники» и «Идеалист». В 2002 году вместе с писателем Сергеем Минаевым основал литературный портал litprom.ru, с 2005 года был его главным редактором. Господин Багиров также был доверенным лицом Владимира Путина на выборах 2012 года, в 2016 баллотировался в Госдуму от партии «Патриоты России». В 2022 году стал ведущим авторской программы на «Радио Sputnik» (заняла частоту закрытой радиостанции «Эхо Москвы»).

Лаура Кеффер

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