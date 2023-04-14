На Троекуровском кладбище завершилась церемония прощания с Эдуардом Багировым

На Троекуровском кладбище в Москве завершались церемония прощания с Эдуардом Багировым. Писателя похоронят на малой родине — в деревне Горицы Нижегородской области завтра, 15 апреля.

Траурную церемонию среди прочих посетили телеведущая и продюсер Тина Канделаки, ведущая Арина Шарапова, журналист Михаил Леонтьев и певица Юта, сообщил Starhit.

О смерти Эдуарда Багирова стало известно позавчера, 12 апреля. Писателю было 47 лет. По данным блогера Ильи Варламова (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), всю последнюю неделю писатель находился в коме.

Эдуард Багиров — автор романов «Гастарбайтер», «Любовники» и «Идеалист». В 2002 году господин Багиров и писатель Сергей Минаев основали литературный портал litprom.

Григорий Лейба