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Коммерсантъ FM
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На Троекуровском кладбище завершилась церемония прощания с Эдуардом Багировым

На Троекуровском кладбище в Москве завершались церемония прощания с Эдуардом Багировым. Писателя похоронят на малой родине — в деревне Горицы Нижегородской области завтра, 15 апреля.

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Церемония прощания с блогером, писателем Эдуардом Багировым на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с блогером, писателем Эдуардом Багировым на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Телеведущая Арина Шарапова (слева) и сестра Эдуарда Багирова Азиза

Телеведущая Арина Шарапова (слева) и сестра Эдуарда Багирова Азиза

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Певица Юта (Анна Осипова)

Певица Юта (Анна Осипова)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Писатель Дмитрий Лекух

Писатель Дмитрий Лекух

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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Церемония прощания с блогером, писателем Эдуардом Багировым на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Телеведущая Арина Шарапова (слева) и сестра Эдуарда Багирова Азиза

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Певица Юта (Анна Осипова)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Писатель Дмитрий Лекух

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Траурную церемонию среди прочих посетили телеведущая и продюсер Тина Канделаки, ведущая Арина Шарапова, журналист Михаил Леонтьев и певица Юта, сообщил Starhit.

О смерти Эдуарда Багирова стало известно позавчера, 12 апреля. Писателю было 47 лет. По данным блогера Ильи Варламова (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), всю последнюю неделю писатель находился в коме.

Эдуард Багиров — автор романов «Гастарбайтер», «Любовники» и «Идеалист». В 2002 году господин Багиров и писатель Сергей Минаев основали литературный портал litprom.

Григорий Лейба

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