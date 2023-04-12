Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Умер писатель Эдуард Багиров

В Москве на 48-м году жизни скончался писатель Эдуард Багиров, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Причины его смерти госпожа Симоньян не уточнила.

Эдуард Багиров

Эдуард Багиров

Фото: Дарья Парфентьева / РИА Новости

Эдуард Багиров

Фото: Дарья Парфентьева / РИА Новости

«Эдик Багиров действительно умер. Не хотели сообщать, пока семья в шоке таком, но что уж тут утаишь»,— написала госпожа Симоньян в своем Telegram-канале.

По данным блогера Ильи Варламова (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), всю последнюю неделю писатель находился в коме, у него якобы отказали все органы.

Эдуард Багиров известен как автор романов «Гастарбайтер», «Любовники» и «Идеалист», а также как кинодраматург и политический консультант. В 2002 году господин Багиров вместе с писателем Сергеем Минаевым основал литературный портал litprom.ru, а с 2005 года стал его главным редактором.

Эдуард Багиров был доверенным лицом Владимира Путина на выборах 2012 года, а также баллотировался в Госдуму в 2016 году от партии «Патриоты России». В 2022 году господин Багиров стал ведущим авторской программы на «Радио Sputnik» (заняла частоту радиостанции «Эхо Москвы», закрытой по решению Роскомнадзора за распространение ложной информации о военной операции на Украине).

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...