Умер писатель Эдуард Багиров

В Москве на 48-м году жизни скончался писатель Эдуард Багиров, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Причины его смерти госпожа Симоньян не уточнила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Багиров

Фото: Дарья Парфентьева / РИА Новости Эдуард Багиров

Фото: Дарья Парфентьева / РИА Новости

«Эдик Багиров действительно умер. Не хотели сообщать, пока семья в шоке таком, но что уж тут утаишь»,— написала госпожа Симоньян в своем Telegram-канале.

По данным блогера Ильи Варламова (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), всю последнюю неделю писатель находился в коме, у него якобы отказали все органы.

Эдуард Багиров известен как автор романов «Гастарбайтер», «Любовники» и «Идеалист», а также как кинодраматург и политический консультант. В 2002 году господин Багиров вместе с писателем Сергеем Минаевым основал литературный портал litprom.ru, а с 2005 года стал его главным редактором.

Эдуард Багиров был доверенным лицом Владимира Путина на выборах 2012 года, а также баллотировался в Госдуму в 2016 году от партии «Патриоты России». В 2022 году господин Багиров стал ведущим авторской программы на «Радио Sputnik» (заняла частоту радиостанции «Эхо Москвы», закрытой по решению Роскомнадзора за распространение ложной информации о военной операции на Украине).

Александр Кислов