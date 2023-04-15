Армия Судана нанесла авиаудары по штабу Сил быстрого реагирования в Хартуме

Военно-воздушные силы Судана нанесли авиаудары по штабу Сил быстрого реагирования (СБР), расположенному в столице государства — городе Хартум, и нескольким базам СБР, сообщает AFP со ссылкой на заявление. Информации о погибших или пострадавших пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohammadkhair Abdualrhman, Reuters Фото: Mohammadkhair Abdualrhman, Reuters

«Суданские военно-воздушные силы уничтожили лагеря Тайба и Соба (в Хартуме), принадлежащие ополчению СБР»,— говорится в заявлении армии. Там добавили, что продолжают «преследовать боевиков СБР», и призвали мирных жителей оставаться дома.

СБР сформировали в 2013 году. Столкновения между ними и суданской армией начались сегодня, 15 апреля. СБР утверждают, что захватили президентский дворец, а также установили контроль над двумя аэропортами. СБР заявили, что армия «понесла большие потери». Армия уверяет, что удерживает контроль над дворцом.

В начале апреля было отложено подписание соглашения между переходным суверенным советом Судана и представителями оппозиционных организаций. Соглашение предполагало создание переходной гражданской власти в стране. Причиной переноса стала необходимость согласования интеграции СБР в состав вооруженных сил.

Лаура Кеффер