Силы быстрого реагирования Судана заявили, что захватили президентский дворец

Силы быстрого реагирования (СБР) Судана взяли под контроль дворец республики, расположенный в столице Хартум, сообщает AFP со ссылкой на заявление формирования. Этот дворец является рабочей резиденцией президента Судана.

В заявлении СБР говорится, что они пошли на такие меры в ответ на нападения регулярной армии на их базы на юге Хартума. СБР также установило контроль над двумя аэропортами. Армия Судана утверждает, что дворец остается под ее контролем.

Посольство РФ в Судане рекомендует российским гражданам оставаться в домах, не подходить к окнам и «ожидать разрешения ситуации». Информации о пострадавших среди россиян нет, заявил ТАСС в посол РФ в Судане Андрей Черновол.

СБР были сформированы в 2013 году. Столкновения между ними и суданской армией начались сегодня, 15 апреля. По данным военного формирования, армия «понесла большие потери».

В начале апреля было отложено подписание соглашения между переходным суверенным советом Судана и представителями оппозиционных организаций. В рамках договоренности планировалось создание переходной гражданской власти в стране. Причиной переноса была необходимость согласования сроков интеграции СБР в состав вооруженных сил.

Лаура Кеффер