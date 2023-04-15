Инвесторы прощупывают рынок

С российского фондового рынка в 2022 году ушло около 1,5 трлн руб. По данным Центробанка, к концу декабря на брокерских счетах осталось лишь 6 трлн руб. До начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года сумма достигала 7,5 трлн. Отток денег регулятор объясняет в первую очередь выводом средств из тех структур, которые попали под ограничения. Еще одна причина — снижение цен на некоторые активы. Каковы перспективы российского фондового рынка? И во что сегодня предпочитают вкладываться частные инвесторы? Расскажет Андрей Загорский.

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Характерно, что отнюдь не все выведенные деньги инвесторов были переброшены другим брокерам. Некоторая их часть оказалась на депозитах в банках или была вложена в золото, а также просто осела у владельцев в виде наличных. Сохранился ли хоть какой-то интерес у инвесторов к российскому фондовому рынку? Судя по всему, на вопрос следует ответить положительно. Однако пока большинство игроков имеет на этот счет лишь краткосрочные, не идущие далеко планы, констатировал президент инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков:

«В пользу российского фондового рынка играет все еще низкий уровень инфляции и достаточно невысокая ключевая ставка, которая влечет за собой низкие ставки по депозитам. Как результат, для многих выгоднее покупать облигации, причем не только второго и третьего эшелона, но и ОФЗ, которые дают доходность выше ставки по депозитам. Это, безусловно, поддерживает рынок. При этом рынок крайне волатильный и никак не способствует открытию долгосрочных позиций. До сих пор компании скрывают отчетность, нет нормальных дивидендных политик и много других моментов.

Поэтому в долгосрочной перспективе фондовый рынок, к сожалению, все еще не очень интересен. А инвесторы, которые входили до кризиса, они, скорее, либо ждут, пока бумаги вырастут, либо понемногу усредняют свои позиции. Новые инвесторы заходят со спекулятивными целями. Как мы видим, одна и та же бумага один день может расти на 10-15%, в другой настолько же падать и ловить прибыль на вот этих вот движениях, которые на рынке существуют».

Какие инструменты все еще привлекают россиян на фондовом рынке? Инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов отмечает, что вариантов сейчас немного:

«Последнее время частные инвесторы решили, что покупка акций является лучшим способом сохранять деньги от инфляции и девальвации. Поэтому большинство вкладывалось именно в акции. Фондовый рынок российский показал достаточно хороший рост. Причем наибольшим спросом пользовались акции Сбербанка. Но это неудивительно, потому что банк может получить прибыль, превышающую докризисные значения в 2023 году.

И примерно каждый второй частный инвестор вкладывался именно в акции "Сбера". Также пользовались спросом и другие бумаги, в том числе во втором и даже в третьем эшелоне, которые тоже показывали очень существенный рост котировок. Вторым инструментом были замещающие валютные облигации. Среди иностранных валют особым спросом пользуется юань, потому что он в отличие от доллара и евро, не несет санкционных рисков. Банки активно продвигают открытие депозитов именно в юанях, а компании размещают в китайской валюте облигации».

В последнее время одним из приоритетов для частных игроков, в том числе физлиц, стали вложения в паевые инвестиционные фонды. К примеру, если в феврале из них было выведено порядка 100 млн руб., то в марте россияне, наоборот, вложили в них почти 5 млрд руб, и это самый высокий показатель за последние полгода. При этом 1 млрд руб. пришел в фонды акций, а в фонды смешанных инвестиций — около 4 млрд руб.

Все дело в том, что из-за экономической неопределенности у людей аккумулировались свободные деньги, а ПИФы оказались весьма привлекательными по доходности, пояснил партнер, управляющий директор компании «А1» Кирилл Бабаев:

«Весьма типичное явление для ситуации, когда рубль возобновил падение. Норма сбережения за последний год у населения была достаточно высока. Скопились денежные средства. И в условиях падения рубля, конечно, люди начинают нервничать и вкладывать, в том числе и в более рискованные инструменты, чем депозиты. Сегодня интересно вкладывать туда, где процент доходности превышает инфляцию, а это, конечно, либо это облигации второго эшелона, либо акции.

Мы видим, что и рынок в последнее время подрастает. Хорошие всплески, например, в Сбербанк. Все это, конечно, говорит людям о том, что есть возможность работать или хотя бы сохранить свои сбережения, вложив их в какие-то инвестиционные инструменты».

Кстати, что касается вложений в китайскую валюту, то россияне в марте по сравнению с февралем увеличили покупки вчетверо, доведя их до рекорда, а именно почти до 42 млрд руб. При этом доля юаня на биржевом валютном рынке в прошлом месяце также выросла как никогда ранее и достигла 39% от объема торгов. В то же время доля доллара составила 34%.

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Александр Рассохин, Светлана Белова