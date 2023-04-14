Поворот на Азию

Россияне все активнее скупают жилье в Азии, речь идет, например, о Таиланде. Там граждане РФ заняли второе место среди иностранцев по числу сделок и объему инвестиций в недвижимость в жилых комплексах. На первой строчке рейтинга — китайцы, говорится в исследовании международного брокера Tranio. В Объединенных Арабских Эмиратах только с января по март 2023 года спрос на такие инвестиции со стороны россиян вырос более чем в полтора раза, выяснили аналитики Emirates.Estate. При этом повышенный интерес к жилью со стороны иностранцев отметили и в Грузии, где россияне заняли первую строчку рейтинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

У этого тренда есть несколько причин, пояснил главный редактор Prian.ru Филипп Березин: «Если мы говорим исключительно об инвестиционных покупках для сохранения капитала, то здесь выделяется Ближний Восток, к которому условно можно отнести Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и в чуть меньшей степени Оман, Катар и так далее. Также можно говорить о странах Юго-Восточной Азии. В прошлом году они еще приходили в себя после пандемии, например, в том же Таиланде ограничительные меры на въезд полностью были отменены только летом 2022 года.

Сейчас выбор у россиян не такой большой. Не то чтобы люди вообще не могут купить недвижимость в Европе, но это очень-очень сложно сделать, в том числе из-за трудностей в открытии счетов, проведении трансакций, из-за неуверенности в том, что ты получишь доступ к этой недвижимости. Кроме того, есть проблемы с банковским обслуживанием, особенно в Европе и в той или иной степени в США».

При этом сейчас поведение россиян при покупке жилья за рубежом изменилось по сравнению с прошлым годом, отметил исполнительный директор Tranio Михаил Буланов: «Уже нет таких сумасшедших сделок, которые происходили с начала военной операции на Украине. Люди стали более осознанно подходить к выбору, рассматривать разные варианты и принимать решение без какой-то паники. Даже на фоне последних новостей про повестки мы не наблюдаем резкого всплеска тех, кто хотел бы совершить импульсивную покупку.

Основной тренд последних нескольких кварталов — это рост Азии. На фоне землетрясения в Турции она получила большой буст. Европа действительно идет на спад, но потребность в ВНЖ сохраняется, это поддерживает спрос, в частности, на Кипр. Дубай продолжает расти, недвижимостью здесь интересуются многие иностранцы, не только россияне.

Можно говорить о том, что те, кто желает сохранить свой капитал, выбирает как раз ОАЭ, потому что там растущий рынок, понятная банковская система, привязка к доллару. В случае же с Азией речь чаще всего идет о формате домика у моря, в который приятно приехать или выгодно сдать туристам.

Турцию немалое количество инвесторов рассматривают с точки зрения получения паспорта. Тем более если говорить о недвижимости на побережье, то ее можно на несколько месяцев сдавать в аренду, а в остальное время жить там самому. Вот по Грузии похожая тенденция, просто там чеки гораздо меньше».

При этом в 2021-м в числе самых популярных стран для покупки зарубежной недвижимости у россиян были Португалия, Греция, Кипр и Испания, рассказывали “Ъ FM” игроки рынка.

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Сабина Адлейба