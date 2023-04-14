Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Поворот на Азию

В какую недвижимость все чаще инвестируют россияне

Россияне все активнее скупают жилье в Азии, речь идет, например, о Таиланде. Там граждане РФ заняли второе место среди иностранцев по числу сделок и объему инвестиций в недвижимость в жилых комплексах. На первой строчке рейтинга — китайцы, говорится в исследовании международного брокера Tranio. В Объединенных Арабских Эмиратах только с января по март 2023 года спрос на такие инвестиции со стороны россиян вырос более чем в полтора раза, выяснили аналитики Emirates.Estate. При этом повышенный интерес к жилью со стороны иностранцев отметили и в Грузии, где россияне заняли первую строчку рейтинга.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

У этого тренда есть несколько причин, пояснил главный редактор Prian.ru Филипп Березин: «Если мы говорим исключительно об инвестиционных покупках для сохранения капитала, то здесь выделяется Ближний Восток, к которому условно можно отнести Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и в чуть меньшей степени Оман, Катар и так далее. Также можно говорить о странах Юго-Восточной Азии. В прошлом году они еще приходили в себя после пандемии, например, в том же Таиланде ограничительные меры на въезд полностью были отменены только летом 2022 года.

Как россияне сменили приоритеты при выборе зарубежной недвижимости

Сейчас выбор у россиян не такой большой. Не то чтобы люди вообще не могут купить недвижимость в Европе, но это очень-очень сложно сделать, в том числе из-за трудностей в открытии счетов, проведении трансакций, из-за неуверенности в том, что ты получишь доступ к этой недвижимости. Кроме того, есть проблемы с банковским обслуживанием, особенно в Европе и в той или иной степени в США».

При этом сейчас поведение россиян при покупке жилья за рубежом изменилось по сравнению с прошлым годом, отметил исполнительный директор Tranio Михаил Буланов: «Уже нет таких сумасшедших сделок, которые происходили с начала военной операции на Украине. Люди стали более осознанно подходить к выбору, рассматривать разные варианты и принимать решение без какой-то паники. Даже на фоне последних новостей про повестки мы не наблюдаем резкого всплеска тех, кто хотел бы совершить импульсивную покупку.

В каких странах россияне чаще всего покупают недвижимость

Основной тренд последних нескольких кварталов — это рост Азии. На фоне землетрясения в Турции она получила большой буст. Европа действительно идет на спад, но потребность в ВНЖ сохраняется, это поддерживает спрос, в частности, на Кипр. Дубай продолжает расти, недвижимостью здесь интересуются многие иностранцы, не только россияне.

Можно говорить о том, что те, кто желает сохранить свой капитал, выбирает как раз ОАЭ, потому что там растущий рынок, понятная банковская система, привязка к доллару. В случае же с Азией речь чаще всего идет о формате домика у моря, в который приятно приехать или выгодно сдать туристам.

Турцию немалое количество инвесторов рассматривают с точки зрения получения паспорта. Тем более если говорить о недвижимости на побережье, то ее можно на несколько месяцев сдавать в аренду, а в остальное время жить там самому. Вот по Грузии похожая тенденция, просто там чеки гораздо меньше».

При этом в 2021-м в числе самых популярных стран для покупки зарубежной недвижимости у россиян были Португалия, Греция, Кипр и Испания, рассказывали “Ъ FM” игроки рынка.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...