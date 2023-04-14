Дивиденды расходятся с ожиданиями

Инвесторы пересматривают отношение к дивидендам госкомпаний: после объявления Сбербанка о рекордных выплатах рынок ждал похожей динамики и у других эмитентов. В случае же когда вознаграждение остается на обычном уровне, начинаются распродажи. Это подтверждается как минимум кейсом «Совкомфлота»: компания, решив поделиться половиной прибыли, потеряла около 5% рыночной капитализации. Ждут ли инвесторов новые разочарования? Или ставка на госкомпании изначально была опрометчивой? Выяснял Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Логику инвесторов можно понять: государство анонсировало дефицит бюджета в этом году на уровне 3 трлн руб., и это только официально. Его, конечно, можно покрыть с помощью заимствований, но есть выход проще: надавить на госкомпании, чтобы те заплатили дивиденды выше ожиданий. У этой версии уже появилось подтверждение. Например, «Сбер» анонсировал рекордные выплаты, почти 600 млрд руб., что больше, чем банк заработал за прошлый год.

Такого же ждали и от остальных корпораций, отметил старший инвест-консультант компании «Финам» Тимур Нигматуллин: «Многие компании не платили дивиденды длительное время. При этом их бизнес, как правило, существенно не ухудшился, и денежные потоки скапливаются на балансе.

Наверное, хороший пример — металлургические компании. Эти обстоятельства подразумевают, что если дивиденды будут выплачиваться, то будет распределена прибыль, которая накопилась, условно говоря, за полтора-два года. Эти ожидания часто завышенные, потому что участники рынка могут недостаточно знать особенности бизнеса. Вот с этим столкнулись акционеры "Совкомфлота" или ВТБ».

Компания «Совкомфлот» на 82% принадлежит государству. Совет директоров рекомендовал направить на дивиденды 50% прибыли по международным стандартам отчетности, ровно столько, сколько предусматривает дивидендная политика. Это нейтральное решение, но бумаги все равно просели.

Разочарование, судя по всему, было связано исключительно с завышенными ожиданиями, пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Кальянов. Он, правда, напоминает, что искать высокие дивиденды лучше в частных компаниях:

«Если у нас доходность по облигациям федерального займа достигает 9%, то нужно выбирать из тех организаций, которые ее предоставляют на этом уровне и выше. Можно выделить, например, "Белуга Групп", банк "Санкт-Петербург", здесь доходность ожидается на уровне 14,3%. По тем активам, которые еще не дали свои рекомендации, можно выделить ЛУКОЙЛ, МТС, "Татнефть", "Норникель". Мы по ним ожидаем двузначную доходность».

Собеседники “Ъ FM” напоминают, что сейчас дивиденды для инвесторов — один из главных драйверов покупки. Сидеть в акциях долго рискованно, забрать деньги и сохранить актив — распространенная стратегия. Тем более выплаты у российских компаний исторически одни из самых щедрых среди всех развивающихся экономик.

Вместе с тем это ограничивает рост компаний, подчеркнул глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин: «Когда так происходит, бизнес не развивается. А сейчас, когда период благоприятствования в экономике закончился, федеральный бюджет впал в дефицит, складывается безвыходная ситуация, когда государство будет требовать деньги, и при этом у компаний возникнут проблемы с их зарабатыванием.

Здесь инвесторы проигрывают сразу по нескольким направлениям. Во-первых, в части дивидендов: тех сумм, которые были предыдущие годы, ждать не стоит. Во-вторых, государство обозначило на примере "Газпрома", что деньги оно будет брать через налоги или через добровольные взносы».

«Газпром» в прошлом году также анонсировал высокие дивиденды, однако акционеры не утвердили выплаты. 1 трлн руб. прибыли государство вывело из компании в форме налога. В итоге инвесторы дождались своего, но уже по итогам полугодия, такое произошло впервые в истории «Газпрома».

Сейчас одна из интриг — добровольный взнос в бюджет. По подсчетам компании «Тинькофф инвестиции», например, для НЛМК он обернется изъятием примерно 10% прибыли. А они могли бы быть потрачены на дивиденды, которых инвесторы не видели с 2021 года.

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