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Коммерсантъ FM
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Дивиденды расходятся с ожиданиями

Какие решения о выплатах и почему принимают госкомпании

Инвесторы пересматривают отношение к дивидендам госкомпаний: после объявления Сбербанка о рекордных выплатах рынок ждал похожей динамики и у других эмитентов. В случае же когда вознаграждение остается на обычном уровне, начинаются распродажи. Это подтверждается как минимум кейсом «Совкомфлота»: компания, решив поделиться половиной прибыли, потеряла около 5% рыночной капитализации. Ждут ли инвесторов новые разочарования? Или ставка на госкомпании изначально была опрометчивой? Выяснял Иван Якунин.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Логику инвесторов можно понять: государство анонсировало дефицит бюджета в этом году на уровне 3 трлн руб., и это только официально. Его, конечно, можно покрыть с помощью заимствований, но есть выход проще: надавить на госкомпании, чтобы те заплатили дивиденды выше ожиданий. У этой версии уже появилось подтверждение. Например, «Сбер» анонсировал рекордные выплаты, почти 600 млрд руб., что больше, чем банк заработал за прошлый год.

На какие дивиденды могут рассчитывать инвесторы "Сбера"

Такого же ждали и от остальных корпораций, отметил старший инвест-консультант компании «Финам» Тимур Нигматуллин: «Многие компании не платили дивиденды длительное время. При этом их бизнес, как правило, существенно не ухудшился, и денежные потоки скапливаются на балансе.

Наверное, хороший пример — металлургические компании. Эти обстоятельства подразумевают, что если дивиденды будут выплачиваться, то будет распределена прибыль, которая накопилась, условно говоря, за полтора-два года. Эти ожидания часто завышенные, потому что участники рынка могут недостаточно знать особенности бизнеса. Вот с этим столкнулись акционеры "Совкомфлота" или ВТБ».

Компания «Совкомфлот» на 82% принадлежит государству. Совет директоров рекомендовал направить на дивиденды 50% прибыли по международным стандартам отчетности, ровно столько, сколько предусматривает дивидендная политика. Это нейтральное решение, но бумаги все равно просели.

Разочарование, судя по всему, было связано исключительно с завышенными ожиданиями, пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Кальянов. Он, правда, напоминает, что искать высокие дивиденды лучше в частных компаниях:

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«Если у нас доходность по облигациям федерального займа достигает 9%, то нужно выбирать из тех организаций, которые ее предоставляют на этом уровне и выше. Можно выделить, например, "Белуга Групп", банк "Санкт-Петербург", здесь доходность ожидается на уровне 14,3%. По тем активам, которые еще не дали свои рекомендации, можно выделить ЛУКОЙЛ, МТС, "Татнефть", "Норникель". Мы по ним ожидаем двузначную доходность».

Собеседники “Ъ FM” напоминают, что сейчас дивиденды для инвесторов — один из главных драйверов покупки. Сидеть в акциях долго рискованно, забрать деньги и сохранить актив — распространенная стратегия. Тем более выплаты у российских компаний исторически одни из самых щедрых среди всех развивающихся экономик.

Вместе с тем это ограничивает рост компаний, подчеркнул глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин: «Когда так происходит, бизнес не развивается. А сейчас, когда период благоприятствования в экономике закончился, федеральный бюджет впал в дефицит, складывается безвыходная ситуация, когда государство будет требовать деньги, и при этом у компаний возникнут проблемы с их зарабатыванием.

Здесь инвесторы проигрывают сразу по нескольким направлениям. Во-первых, в части дивидендов: тех сумм, которые были предыдущие годы, ждать не стоит. Во-вторых, государство обозначило на примере "Газпрома", что деньги оно будет брать через налоги или через добровольные взносы».

На какие дивиденды стоит рассчитывать в этом году

На какие дивиденды стоит рассчитывать в этом году

«Газпром» в прошлом году также анонсировал высокие дивиденды, однако акционеры не утвердили выплаты. 1 трлн руб. прибыли государство вывело из компании в форме налога. В итоге инвесторы дождались своего, но уже по итогам полугодия, такое произошло впервые в истории «Газпрома».

Сейчас одна из интриг — добровольный взнос в бюджет. По подсчетам компании «Тинькофф инвестиции», например, для НЛМК он обернется изъятием примерно 10% прибыли. А они могли бы быть потрачены на дивиденды, которых инвесторы не видели с 2021 года.

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