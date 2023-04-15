Глава парламента Крыма пригласил Трампа и Маска посетить полуостров

Глава парламента Крыма Владимир Константинов пригласил на полуостров бывшего президента США Дональда Трампа и американского бизнесмена Илона Маска. Он сказал, что предприниматель сможет «увидеть все на месте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Убежден, что если к нам захочет приехать Трамп, мы его встретим. Он приедет к нам одним человеком, а уедет другим. И многие вопросы будут решаться по-другому после его такого визита»,— заявил «РИА Новости» господин Константинов.

Осенью 2022 года Илон Маск предложил мирный план, содержащий пункты о признании Крыма регионом России, нейтральном статусе Украины и проведении под эгидой ООН повторных референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях. Бизнесмен назвал «безжалостной эскалацией» готовность США поддержать удары по Крыму.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер