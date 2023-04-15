Взрыв произошел у места выступления премьера Японии

Возле места публичного выступления премьера Японии Фумио Кисиды произошел взрыв. Глава правительства эвакуирован, он не пострадал, передает NHK.

Взрыв произошел в городе Вакаяма на юге Японии, когда господин Кисида начал свою речь. Японские СМИ распространяют кадры задержания мужчины и эвакуации людей с места происшествия. Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь в результате взрыва.

Пока точно неизвестно, что именно взорвалось. Как пишет Kyodo, речь идет о предмете, который похож на дымовую шашку. Агентство Jiji сообщает, что был брошен предмет, похожий на трубу.

Новость дополняется.