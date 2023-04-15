Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Взрыв произошел у места выступления премьера Японии

Возле места публичного выступления премьера Японии Фумио Кисиды произошел взрыв. Глава правительства эвакуирован, он не пострадал, передает NHK.

Взрыв произошел в городе Вакаяма на юге Японии, когда господин Кисида начал свою речь. Японские СМИ распространяют кадры задержания мужчины и эвакуации людей с места происшествия. Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь в результате взрыва.

Пока точно неизвестно, что именно взорвалось. Как пишет Kyodo, речь идет о предмете, который похож на дымовую шашку. Агентство Jiji сообщает, что был брошен предмет, похожий на трубу.

Новость дополняется.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...