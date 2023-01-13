Прокуратура предъявила обвинение убийце экс-премьера Японии Абэ

Прокуратура округа Нара предъявила обвинение в убийстве и незаконном владении оружии Тэцуя Ямагами, застрелившему бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщает газета Yomiuri. Как уточняет издание, рассматривать дело, вероятнее всего, будет суд присяжных.

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Господин Абэ был убит 8 июля 2022 года во время выступления на митинге. Выстреливший в него 42-летний Тэцуя Ямагами после задержания сказал, что его мотивом стало желание отомстить Синдзо Абэ за предполагаемую связь с религиозной организацией «Церковь объединения», которая разорила семью нападавшего.

По итогам принудительной психиатрической экспертизы Тэцуя Ямагами был признан вменяемым. В начале января его перевели из закрытого медучреждения в тюрьму в городе Нара.

О том, как проходила церемония похорон экс-премьера,— в материале «Ъ» «Синдзо Абэ похоронили без жертв».

Милена Костерева