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Коммерсантъ FM
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Прокуратура предъявила обвинение убийце экс-премьера Японии Абэ

Прокуратура округа Нара предъявила обвинение в убийстве и незаконном владении оружии Тэцуя Ямагами, застрелившему бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщает газета Yomiuri. Как уточняет издание, рассматривать дело, вероятнее всего, будет суд присяжных.

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Тэцуя Ямагами

Тэцуя Ямагами

Фото: Kyodo / Reuters

Синдзо Абэ

Синдзо Абэ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Тэцуя Ямагами

Фото: Kyodo / Reuters

Синдзо Абэ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Господин Абэ был убит 8 июля 2022 года во время выступления на митинге. Выстреливший в него 42-летний Тэцуя Ямагами после задержания сказал, что его мотивом стало желание отомстить Синдзо Абэ за предполагаемую связь с религиозной организацией «Церковь объединения», которая разорила семью нападавшего.

Чем известен Синдзо Абэ

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По итогам принудительной психиатрической экспертизы Тэцуя Ямагами был признан вменяемым. В начале января его перевели из закрытого медучреждения в тюрьму в городе Нара.

О том, как проходила церемония похорон экс-премьера,— в материале «Ъ» «Синдзо Абэ похоронили без жертв».

Милена Костерева

Фотогалерея

Похороны Синдзо Абэ

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида на церемонии прощания

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на церемонии прощания

Фото: Reuters

Урна с прахом Синдзо Абэ

Урна с прахом Синдзо Абэ

Фото: Reuters

Бывший премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга

Бывший премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга

Фото: Reuters

Вдова покойного Акиэ Абэ

Вдова покойного Акиэ Абэ

Фото: Reuters / Leah Millis/Pool

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии прощания с Синдзо Абэ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии прощания с Синдзо Абэ

Фото: Reuters

Участники церемонии прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ

Участники церемонии прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ

Фото: Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах

Фото: Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида (в центре) приветствует бывшего президента Германии Кристиана Вульфа (справа) перед приемом в государственном гостевом доме Асакуса в Токио

Премьер-министр Японии Фумио Кисида (в центре) приветствует бывшего президента Германии Кристиана Вульфа (справа) перед приемом в государственном гостевом доме Асакуса в Токио

Фото: Reuters

Вице-президент США Камала Харрис (в центре) покидает церемонию возложения цветов в сопровождении посла США в Японии Рама Эмануэля (справа)

Вице-президент США Камала Харрис (в центре) покидает церемонию возложения цветов в сопровождении посла США в Японии Рама Эмануэля (справа)

Фото: Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида (слева) приветствует президента Вьетнама Нгуен Суан Фука (справа) перед церемонией прощания

Премьер-министр Японии Фумио Кисида (слева) приветствует президента Вьетнама Нгуен Суан Фука (справа) перед церемонией прощания

Фото: Reuters

Наследный принц Японии Акисино и наследная принцесса Кико

Наследный принц Японии Акисино и наследная принцесса Кико

Фото: Reuters

Гости церемонии прощания с бывшим премьер-министром Японии

Гости церемонии прощания с бывшим премьер-министром Японии

Фото: Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида (слева) приветствует бывшего президента Франции Николя Саркози (справа) перед траурным приемом

Премьер-министр Японии Фумио Кисида (слева) приветствует бывшего президента Франции Николя Саркози (справа) перед траурным приемом

Фото: Reuters

Церемония прощания с Синдзо Абэ

Церемония прощания с Синдзо Абэ

Фото: Reuters

Во время государственных похорон Синдзо Абэ прозвучал национальный гимн

Во время государственных похорон Синдзо Абэ прозвучал национальный гимн

Фото: Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выражает соболезнования семье покойного

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выражает соболезнования семье покойного

Фото: Reuters

Почетный караул марширует во время государственных похорон Синдзо Абэ

Почетный караул марширует во время государственных похорон Синдзо Абэ

Фото: Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида передает вдове урну с прахом Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида передает вдове урну с прахом Синдзо Абэ

Фото: Reuters

Почетный караул выражает соболезнования вдове покойного Акиэ Абэ

Почетный караул выражает соболезнования вдове покойного Акиэ Абэ

Фото: Reuters

Автомобиль с останками Синдзо Абэ покидает стадион «Ниппон Будокан», где проходила церемония прощания

Автомобиль с останками Синдзо Абэ покидает стадион «Ниппон Будокан», где проходила церемония прощания

Фото: Reuters

В Токио сотни человек вышли на акции протеста против проведения церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Японцы также выходили на улицы, чтобы проститься с политиком

В Токио сотни человек вышли на акции протеста против проведения церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Японцы также выходили на улицы, чтобы проститься с политиком

Фото: Reuters / Issei Kato

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида на церемонии прощания

Фото: Reuters

Урна с прахом Синдзо Абэ

Фото: Reuters

Бывший премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга

Фото: Reuters

Вдова покойного Акиэ Абэ

Фото: Reuters / Leah Millis/Pool

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии прощания с Синдзо Абэ

Фото: Reuters

Участники церемонии прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ

Фото: Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах

Фото: Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида (в центре) приветствует бывшего президента Германии Кристиана Вульфа (справа) перед приемом в государственном гостевом доме Асакуса в Токио

Фото: Reuters

Вице-президент США Камала Харрис (в центре) покидает церемонию возложения цветов в сопровождении посла США в Японии Рама Эмануэля (справа)

Фото: Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида (слева) приветствует президента Вьетнама Нгуен Суан Фука (справа) перед церемонией прощания

Фото: Reuters

Наследный принц Японии Акисино и наследная принцесса Кико

Фото: Reuters

Гости церемонии прощания с бывшим премьер-министром Японии

Фото: Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида (слева) приветствует бывшего президента Франции Николя Саркози (справа) перед траурным приемом

Фото: Reuters

Церемония прощания с Синдзо Абэ

Фото: Reuters

Во время государственных похорон Синдзо Абэ прозвучал национальный гимн

Фото: Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выражает соболезнования семье покойного

Фото: Reuters

Почетный караул марширует во время государственных похорон Синдзо Абэ

Фото: Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида передает вдове урну с прахом Синдзо Абэ

Фото: Reuters

Почетный караул выражает соболезнования вдове покойного Акиэ Абэ

Фото: Reuters

Автомобиль с останками Синдзо Абэ покидает стадион «Ниппон Будокан», где проходила церемония прощания

Фото: Reuters

В Токио сотни человек вышли на акции протеста против проведения церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Японцы также выходили на улицы, чтобы проститься с политиком

Фото: Reuters / Issei Kato

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